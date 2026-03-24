Во вторник, 24 марта, омский «Авангард» примет нижнекамский «Нефтехимик» в рамках 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

16:10 Главными судьями матча будут Акузовский Николай и Евгений Кочетов.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Авангарда»

«Авангард»: Ивченко, Серебряков; Войнов, Шарипзянов, Чеккони, Лажуа, Чистяков, Гуляев, Блажиевский; Маклауд, Фьоре, Игумнов, Окулов, Потуральски, Котляревский, Якупов, Мартынов, Прохоркин, Волков, Пономарёв, Рашевский.

Стартовый состав «Нефтехимика»

«Нефтехимик»: Озолин, Долганов; Хлыстов, Хафизуллин, Профака, Сериков, Пастухов, Федотов; Попугаев, Надворный, Дергачёв, Соколов, Селезнёв, Точилкин, Митякин, Хоружев, Артамонов, Белозёров, Николишин, Жафяров, Шафигуллин.

«Авангард»

«Авангард» в регулярном сезоне набрал 99 очков и закрепился на 2-м месте в Восточной конференции, на 6 турнирных пунктов отстав от лидера чемпионата — «Металлурга» Мг. В первой половине марта «Авангард» в рамках домашней серии уступил «Сибири» (1:2, бул.), но с размахом переиграл «Торпедо» (4:1) и «Шанхайских Драконов» (6:1). На прошлой неделе омичи провели удачный выезд на территорию минского «Динамо» (4:3, от), а в последней встрече утвердили крупную победу над «Северсталью» (5:2).

«Авангард» провел сильный регулярный чемпионат, в котором, хоть и не имел возможности закрепиться на верхней строчке Востока, демонстрировал уверенные показатели на дистанции. По итогам 68 матчей команде Ги Буше принадлежит второй в лиге показатель заработанных очков и вторая на Востоке результативность (228 голов). В девяти предыдущих встречах омичи одержали семь побед. У «Авангарда» потерь нет.

«Нефтехимик»

В 68 регулярных матчах «Нефтехимик» заработал 71 очко, с которым обосновался на 7-м месте в таблице Востока, на 4 турнирных пункта отстав от «Трактора». Две недели назад «Нефтехимик» провел последний домашний матч, в рамках которого обыграл «Трактор» (2:1, от). Финальный отрезок регулярки состоял из трех выездов. В ходе первого команда Игоря Гришина снесла «Торпедо» (6:3), в рамках второго — сгорела «Салавату Юлаеву» (0:3), а на флажке — взяла верх над «Спартаком» (3:2, бул.).

«Нефтехимик» выдал по-настоящему жилистый регулярный сезон и заслуженно вернулся в плей-офф. По ходу кампании команда Игоря Гришина играла дерзко и временами проводила яркие серии. Победным результатом «Нижнекамска» завершились четыре встречи из последних пяти. Однако в десяти гостевых матчах коллектив Игоря Гришина потерпел семь поражений, ограничившись одной заброшенной шайбой или вовсе обойдясь без голевых действий в пяти случаях. Не поможет команде в отчетной встрече нападающий Владислав Барулин.

Личные встречи

«Авангард» одержал 9 побед в 10 последних личных встречах. «Авангард» не проигрывает «Нефтехимику» дома на протяжении 12 матчей кряду.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.86