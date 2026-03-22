Хоккеисты из «Юты» добьются победы на домашнем льду?

прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.87

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Юта» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет на «Дельта Центр» 23 марта, начало — в 04:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Юта — Лос-Анджелес с коэффициентом для ставки за 1.87.

«Юта»

Турнирная таблица: Хоккеисты из Солт-Лейк-Сити претендуют на выход в плей-офф Кубка Стэнли. «Юта» занимает 5-е место в Западной конференции, в 70 матчах команда набрала 78 очков.

Последние матчи: В рамках минувшего тура Национальной хоккейной лиги «Юта» проиграла на своём льду «Анахайму» (1:4).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: Прервалась двухматчевая победная серия «Юты» под руководством Андре Туриньи, ранее команда выиграла у «Вегаса» (4:0), «Далласа» (6:3). До этого «Юта» проиграла «Чикаго» (2:3 ОТ), «Питтсбургу» (3:4).

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: В Западной конференции хоккеисты «Лос-Анджелеса» занимают 9-е место, в 69 матчах калифорнийцы набрали 72 очка и на один пункт отстают от «Нэшвилла», который занимает 8-ю строчку, которая даёт право сыграть в плей-офф.

Последние матчи: Калифорнийцы на домашнем льду уступили в матче против «Баффало» (1:4).

Не сыграют: Из-за травмы ноги игру пропустит Кевин Фиала, а у Андрея Кузьменко врачи диагностировали травму колена.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» переиграл «Рейнджерс» (4:1), «Айлендерс» (3:2), но уступил в играх против «Нью-Джерси» (4:6) и «Филадельфии» (3:4 Б).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Лос-Анджелес» одержал победу над «Ютой» (4:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Юты» оценивается букмекерами в 1.97, ничья — в 4.30, а победа «Лос-Анджелеса» — в 3.20.

На тотал больше 6 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 6 — за 1.63.

Прогноз: «Юта», несмотря на поражение в матче против «Анахайма», всё же выглядит предпочтительнее своих визави из Лос-Анджелеса. Хоккеисты из Солт-Лейк-Сити забивают за игру 3-4 гола, так что без своей шайбы «мамонты» со льда не уйдут.

Ставка: Индивидуальный тотал «Юты» больше 3 с коэффициентом 1.87.

Прогноз: В первой игре сезона соперники набрали на двоих 6 шайб. Так что стоит ожидать результативной игры со стороны «Юты» и «Лос-Анджелеса».

Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.20.