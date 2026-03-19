В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 21 марта. Начало встречи — в 03:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Чикаго — Колорадо с коэффициентом для ставки за 1.91.

«Чикаго»

Турнирное положение: На момент написания «Чикаго» провел 67 матчей и заработал 62 очка. В таблице Запада команда из Иллинойса томится на 14-й строке, на 9 баллов отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: Неделю назад «Чикаго» дважды кряду переиграл «Юту» с одинаковым результатом в овертайме — 3:2, от.

Недавний выезд к «Вегасу» завершился крупным провалом «Блэкхокс» (0:4). Еще одно поражение команда Джеффа Блашилла потерпела в домашней встрече с «Миннесотой» (3:4, от).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Райан Эллис, Оливер Мур, Ши Вебер.

Состояние команды: В начале сезона «Чикаго» сделал видимость борьбы за места в топ-8, но спустя месяцы начал деградировать в контексте командой структуры.

Прогнозы и ставки на НХЛ

В одиннадцати недавних матчах — без учета выезда в Миннесоту — «Блэкхокс» зафиксировали восемь поражений. По показателю заброшенных шайб (178) «Чикаго» входит в четверку худших на Западе.

«Колорадо»

Турнирное положение: С 98 очками в активе, «Колорадо» после 67 матчей занимает 1-е место в таблице Западной конференции, на 2 турнирных пункта опережая «Даллас».

Последние матчи: Неделю назад в гостях команда Джареда Беднара разгромила «Сиэтл» (5:1), но сгорела «Виннипегу» (1:3).

Безобразную игру в домашних стенах «Эвеланш» провели накануне против «Питтсбурга» (2:7). В другой встрече «Колорадо» проиграл «Далласу» — прямому конкуренту (1:2, бул.).

Не сыграют: Габриэль Ландескуг, Арттури Лехконен, Логан О’Коннор, Росс Колтон.

Состояние команды: Месяцами ранее «Колорадо» шел с завидным темпом турнирных приобретений и не был предрасположен к частым провалам. Однако нынешнее положение «Эвс» больше не является таким безусловным.

Лидерский гандикап «Эвеланш» днем ранее был сокращен до 2-х баллов, а в пяти недавних матчах денверцы потерпели четыре поражения. Только в двух случаях за этот период команда забила больше 2-х голов.

Статистика для ставок

«Колорадо» победил в 4-х последних личных встречах

В 5 последних личных встречах не было забито больше 4-х голов

В 3-х личных встречах из 4-х последних «Чикаго» не забивал больше одного гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Чикаго» оценивается букмекерами в 4.52, ничья — в 4.87, победа «Колорадо» — в 1.66.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.56, на тотал меньше 5.5 — за 2.27.

Прогноз: В Иллинойсе в последних матчах «Колорадо» испытывает дискомфорт. При этом не имеет значения, в какой форме к этим встречам подходит «Чикаго». На фоне нынешней нестабильности «Эвеланш» хозяева способны вновь оказать сопротивление и избежать крупного провала.

1.91 «Чикаго» победит с форой +1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.91 на матч Чикаго — Колорадо принесёт чистый выигрыш 910₽, общая выплата — 1910₽

Ставка: «Чикаго» победит с форой +1.5 за 1.91.

Прогноз: С проблемами в атаке, «Чикаго» сделает акцент на компактности в обороне. Дома «Блэкхокс» постараются лишить «Эвеланш» свободы атакующего движения и тем самым повлияют на результативность встречи.

1.98 Тотал меньше 6 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч Чикаго — Колорадо позволит вывести на карту выигрыш 980₽, общая выплата — 1980₽

Ставка: Тотал меньше 6 за 1.98.