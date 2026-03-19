В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Арене-2000» 20 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Локомотив — Металлург Мг с коэффициентом для ставки за 1.95.

«Локомотив»

Турнирное положение: В активе «Локомотива» — 67 матчей и 96 набранных очков, с которыми команда находится на 1-м месте в таблице Запада, на 10 пунктов опережая ближайших конкурентов.

Последние матчи: В середине прошлой недели «Локомотив» вчистую провалил выезд на площадку «Автомобилиста» (1:4).

Следующую встречу команда Боба Хартли провела успешно — добилась трудовой победы над «Ладой» (4:2). В последнем матче ярославцы уступили минскому «Динамо» (1:2, бул.).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: У «Локомотива» потерь нет.

Состояние команды: «Локомотив» по ходу чемпионата переживал непростые отрезки, но у финальной его черты набрал уверенный ход, прокачался системно и с хорошим запасом выиграл в Западной конференции.

До выезда в Екатеринбург команда Боба Хартли оформила серию из восьми матчей без поражений. Тем временем в домашних стенах ярославцы установили десять побед в одиннадцати предыдущих встречах.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: За тур до конца регулярки «Металлург» Мг имеет 105 очков, с которыми находится на 1-й позиции в таблице Востока, на 8 зачетных баллов опережая «Авангард».

Последние матчи: В ходе предыдущей недели «Металлург» Мг в гостевых условиях вырвал победу у «Салавата Юлаева» (2:1, от) и таким же путем обыграл «Сибирь» (2:1, от).

Заключительную неделю регулярки команда Андрея Разина начала с победы над «Автомобилистом» (4:3). В другой битве за Урал «Магнитка» вчистую проиграла (2:6).

Не сыграют: Дмитрий Силантьев.

Состояние команды: «Металлург» Мг провел лучший в истории клуба регулярный сезон, в котором завоевал Кубок Континента, стал лидером по результативности и в целом коллекционировала победы с завидной периодичностью.

На этом фоне уральцы начали давать частые очки, но не испытывали серьезного давления со стороны прямых конкурентов, если таковые имелись. Только пять матчей из десяти предыдущих закончились победой команды Андрея Разина.

Статистика для ставок

«Металлург» Мг одержал 7 побед в 8 последних личных встречах

В 6 личных встречах из 7 последних команды не забивали больше 5 голов

«Локомотив» не проигрывает дома на протяжении 8 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 2.15, ничья — в 4.29, победа «Металлурга» Мг — в 3.01.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.73.

Прогноз: Битва лидеров конференций носит исключительно имиджевый характер, без конкретики с точки зрения турнирных задач. При таком раскладе матч ожидается равным и упорным — без яркого преимущества одной из команд.

1.95 «Металлург» Мг победит с форой +1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Локомотив — Металлург Мг позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: «Металлург» Мг победит с форой +1.5 за 1.95.

Прогноз: «Локомотив» традиционно постарается «засушить» соперников, а «Металлург» Мг со своей стороны не будет настаивать на агрессивной атакующей игре.

1.98 Тотал меньше 5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч Локомотив — Металлург Мг позволит вывести на карту выигрыш 980₽, общая выплата — 1980₽

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.98.