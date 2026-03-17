В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Болл Арене» 19 марта. Начало встречи — в 04:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Колорадо — Даллас с коэффициентом для ставки за 1.81.

«Колорадо»

Турнирное положение: С 97 очками после 66 матчей, «Колорадо» занимает 1-е место в таблице Западной конференции, на 3 турнирных пункта опережая «Даллас».

Последние матчи: Неделю назад «Колорадо» дома проиграл «Эдмонтону» (3:4), а затем не оставил шансов «Сиэтлу» в гостевом матче (1:5).

Поражением «Эвеланш» завершилась недавняя встреча с «Виннипегом» в Манитобе (1:3), за которой последовал провал в игре против «Питтсбурга» при домашних болельщиках (2:7).

Не сыграют: Габриэль Ландескуг, Арттури Лехконен, Логан О’Коннор, Рос Колтон.

Состояние команды: По темпу заработанных очков и результативности «Колорадо» остается лидером чемпионата, но по игре денверцы проседают, а их положение в конференции становится менее твердым.

В 3-х матчах из 4-х предыдущих команда Джареда Беднара осталась без турнирных пополнений. Кроме того, в 12 последних встречах на домашнем льду «Эвеланш» потерпели 8 поражений.

«Даллас»

Турнирное положение: В активе техасцев — 94 очка после 67 сыгранных матчей. В таблице Западной конференции команда находится на 2-й строке, на 6 пунктов опережая 3-ю «Миннесоту».

Последние матчи: В ходе продолжения домашней серии «Даллас» на прошлой неделе вырвал трудную победу у «Чикаго» (4:3, от) и скромно обыграл «Вегас» (2:1).

В сверхмощном режиме «Старз» справились с «Сан-Хосе» (7:2) и не без проблем разобрались с «Детройтом» (3:2, от). Во встрече с «Ютой» 17 марта команда Глена Гулуцана потерпела поражение (3:6).

Не сыграют: Радек Факса, Роопе Хинтц, Микко Рантанен, Тайлер Сегин.

Состояние команды: К моменту очередной битвы лидеров «Даллас» выдал исключительную серию, которая позволила существенно сократить разрыв в попытках добраться до вершины.

До игры против «Юты» 17 марта, в которой имел место фрагментарный сбой, команда Глена Гулуцана взяла 14 победных результатов в 15 матчах, а еще в одной встрече — с «Колорадо» — стащила 1 зачетный балл.

В 2-х последних личных встречах победитель был определен в серии буллитов

В 5 личных встречах из 7 последних команды забивали 6 и более голов

«Колорадо» победил в последних 4-х личных встречах на домашнем льду

Коэффициенты букмекеров: Победа «Колорадо» оценивается букмекерами в 2.08, ничья — в 4.31, победа «Далласа» — в 3.14.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.76, на тотал меньше 5.5 — за 2.17.

Прогноз: «Колорадо» на домашнем льду в последних матчах часто дает осечки, предоставляя шансы даже менее устойчивым соперникам. Техасцам же в гостях играется сверхкомфортно, поэтому в Денвере они будут претендовать на важные в контексте гонки лидеров турнирные приобретения.

Ставка: «Даллас» не проиграет за 1.81.

Прогноз: Оба западных топа перед личной встречей провели недопустимо слабые по исполнению матчи, поэтому — помимо турнирных вопросов — на ход игры повиляет мотивационный фон, при котором игра пойдет по пути «верховой» событийности.

Ставка: Тотал больше 6 за 1.99.