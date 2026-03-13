Сможет ли «Сент-Луис» в полном составе взять матч?

прогноз на матч НХЛ, ставка за 3.10

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на арене «Энтерпрайз» 14 марта, начало — в 03:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Сент-Луис — Эдмонтон с коэффициентом для ставки за 3.10.

«Сент-Луис»

Турнирное положение: «Сент-Луис» занимает 13-е место в Западной конференции, хоккеисты из штата Миссури от зоны плей-офф отстают на 7 очков. На данный момент «ноты» набрали 60 пунктов после 64 сыгранных матчей.

Последние матчи: «Сент-Луис» не смог победить в последнем матче, но очко всё же набрал. «Ноты» на домашнем льду проиграли «Айлендерсу» (3:4 — после овертайма).

Не сыграют: Состав «нот» постепенно усиливается, из лазарета команды возвращаются игроки, которые продолжительное время пропустили из-за травм: Джордан Кайру, Ник Бьюгстад, Алексей Торопченко и Натан Уокер. Тори Круг — единственный хоккеист «Сент-Луиса», который не сможет сыграть из-за травмы лодыжки.

Состояние команды: До встречи с «Айлендерсом» хоккеисты Джима Монтгомери одержали победы в матчах против «Анахайма» (4:0), «Сан-Хосе» (3:2 ОТ), «Сиэтла» (3:2), «Миннесоты» (3:1).

С возвращением в строй ключевых хоккеистов, «Сент-Луис» стал выглядеть интереснее в атаке, команда из Миссури забивает в ворота соперников по три гола, но оборона клуба также хромает — 2-3 шайбы «ноты» могут пропустить.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: «Эдмонтон» закрепился на 6-й строчке Западной конференции, набрав 72 очка в 65 матчах.

Последние матчи: Хоккеисты Криса Кноблоха устроили голепад в гостевом поединке против «Колорадо», выиграв у соперника с разницей в одну шайбу (4:3). В составе «Эдмонтона» дубль оформил Райан Нюджент-Хопкинс, по шайбе забросили Коннор Макдэвид и Джек Рославик.

Не сыграют: В лазарете «Эдмонтона» из-за травм находятся Тай Эмберсон, Маттиас Янмарк, Кертис Лазарь.

Состояние команды: В пяти последних матчах «Эдмонтон» одержал победы над «Вегасом» (4:2), «Оттавой» (5:4 ОТ) и «Колорадо» (4:3), а также уступил «Каролине» (3:6) и «Сан-Хосе» (4:5)

Канадский клуб в последних матчах добивается положительных результатов, переиграв «Колорадо» и «Вегас». Хоккеисты «Эдмонтона» сильны в атаке, команда может поразить ворота соперников трижды за игру.

Статистика для ставок

«Сент-Луис» занимает 13-е место в Западной конференции

«Эдмонтон» занимает 6-е место в Западной конференции

В этом сезоне «Сент-Луис» переиграл «Эдмонтон» (3:2)

«Эдмонтон» взял реванш у «Сент-Луиса» (5:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Эдмонтона» оценивается букмекерами в 2.00, ничья — в 4.40, а победа «Сент-Луиса» — в 3.10.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.52, на тотал меньше 5.5 — за 2.45.

Прогноз: Несмотря на низкое положение в таблице Западной конференции, «Сент-Луис» может создать проблемы «Эдмонтону». Хоккеисты из штата Миссури подходят к поединку в боевом составе. Остановим наш выбор на победе хозяев.

Ставка: Победа «Сент-Луиса» с коэффициентом 3.10.

Прогноз: В среднем за матч «Сент-Луис» и «Эдмонтон» забрасывают около трёх шайб. Можно сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТБ 6.5 с коэффициентом 2.10.