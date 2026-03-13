прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.00

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «Канадиен Тайер Центр» 14 марта, начало — в 20:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Оттава — Анахайм с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Оттава»

Турнирное положение: «Оттава» продолжает борьбу за выход в плей-офф Кубка Стэнли. Канадцы от заветного 8-го места отстают на 5 очков. В 64 матчах регулярного чемпионата хоккеисты Трэвиса Грина набрали 73 очка и расположились на 10-й строчке Восточной конференции.

Последние матчи: Канадский клуб на домашнем льду потерпел поражение в матче против «Монреаля» (2:3).

Не сыграют: Защитник Джейк Сандерсон не сыграет в матче против «Анахайма» из-за травмы.

Состояние команды: Прервалась победная серия «Оттавы», которая состояла из трёх матчей подряд. Канадцы ранее переиграли «Ванкувер» (2:0), «Сиэтл» (7:4), «Калгари» (4:1).

«Анахайм»

Турнирное положение: «Анахайм» в Западной конференции занимает 4-е место, в 64 матчах калифорнийцы набрали 75 очков. От первой тройки команда отстаёт довольно серьёзно, но за место в топе калифорнийцы вполне способны побороться, чтобы квалифицироваться в плей-офф Кубка Стэнли.

Последние матчи: «Анахайм» на выезде добился крупной победы в матче против «Виннипега» (4:1). В составе калифорнийцев по шайбе забросили Джексон ЛаКомб, Тим Уош, Райан Полинг и Алекс Киллорн.

Не сыграют: Джон Карлсон, Трой Терри и Петр Мразек пропустят игру с «Оттавой» из-за травмы.

Состояние команды: В четырёх последних матчах регулярного чемпионата «Анахайм» одержал победы над «Монреалем» (6:5 Б) и «Айлендерсом» (5:1), но уступил «Сент-Луису» (0:4) и «Колорадо» (1:5).

Статистика для ставок

«Оттава» в Восточной конференции занимает 10-е место

«Анахайм» в Западной конференции занимает 4-е место

В этом сезоне «Оттава» одержала победу над «Анахаймом» (3:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Оттавы» оценивается букмекерами в 1.88, ничья — в 4.50, а победа «Анахайма» — в 3.35.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 6.5 — за 1.82.

Прогноз: В среднем в матчах с участием этих команд забрасывается 5–6 шайб. Так что можно сыграть на результативности матча.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Оттава» — «Анахайм» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: ТБ 6.5 с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Можно рискнуть в пользу гостей, так как команда выглядела более уверенно в последних матчах, нежели соперник. «Анахайм» способен провести результативный матч и создать серьёзные проблемы обороне соперника. Остановим наш выбор на победе гостевой команды.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.35 на матч «Оттава» — «Анахайм» позволит вывести на карту выигрыш 2350₽, общая выплата — 3350₽

Ставка: Победа «Анахайма» с коэффициентом 3.35.