прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.03

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Амур». Игра пройдет на арене «Мегаспорт» 13 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Спартак — Амур с коэффициентом для ставки за 2.03.

«Спартак»

Турнирное положение: В 64 матчах «Спартак» набрал 74 очка, с которыми расположился на 8-м месте в таблице Запада. От московского «Динамо» красно-белых отделяют на 3 пункта.

Последние матчи: Предыдущую игровую неделю «Спартак» начал с провальной встречи с «Авангардом» на домашней территории (1:4).

В выходные красно-белые дважды кряду сыграли на льду «Лады», над которой одержали уверенные победы (7:1, 5:2). В последнем гостевом матче столичная команда была разгромлена «Ак Барсом» (1:4).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Биро Брэндон.

Состояние команды: У финишной черты регулярного чемпионата «Спартак» выдал серию ярких по исполнению матчей, которые в сущности не помогли команде оттолкнуться от восьмой позиции.

Прогнозы и ставки на КХЛ

По итогам 64 проведенных встреч красно-белые имеют вторую лучшую результативность в родной конференции (196), но вместе с тем пропускают больше остальных среди представителей кубковой восьмерки Запада (191 — 2,98 за игру).

«Амур»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Амур» томится на 9-й строчке. В 64 матчах хабаровчане заработали 57 очков. Разрыв между «Сибирью» увеличился до 5 пунктов.

Последние матчи: Серию мартовских матчей «Амур» начал с двух домашних побед над «Нефтехимиком» (3:2, 3:1). Следом дальневосточники уступили (1:4) и переиграли (6:3) «Салават Юлаев».

Накануне команда Александра Андриевского принимала у себя «Барыс», но справиться с одним из аутсайдеров конференции не сумела (0:3).

Не сыграют: Алекс Броадхерст, Евгений Свечников.

Состояние команды: Безобразная игра против «Барыса» в домашних стенах фактически выбила «Амур» из борьбы за плей-офф. Собрать максимум в оставшихся матчах и надеяться на ряд осечек «Сибири» — это все, что могут хабаровчане.

В девяти предыдущих матчах команда Александра Андриевского установила шесть побед. В пяти встречах на этом отрезке дальневосточники, входящие в топ-3 конференции по самой низкой результативности, забивали не менее 3 голов.

Статистика для ставок

«Спартак» победил в 6 личных встречах из 7 последних

В 3-х последних личных встречах команды забивали 6 и более голов

«Спартак» забивал 3 и более голов в 7 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 1.68, ничья — в 4.39, победа «Амура» — в 4.79.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 5.5 — за 1.93.

Прогноз: «Спартак» по-прежнему сохраняет высокий мотивационный фон и на домашнем льду сфокусируется на активной атакующей игре, за счет которой намерен снести соперника, испытывающего колоссальные структурные проблемы под давлением.

2.03 Индивидуальный тотал «Спартака» больше 3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Спартак — Амур принесёт прибыль 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Спартака» больше 3.5 за 2.03.

Прогноз: «Амур» со своей стороны не станет прижиматься в собственной зоне и попытается организовать несколько предметных наскоков на ворота красно-белых. «Спартак» тем временем будет готов к игре на больших скоростях, в результате которой матч доберется до высоких показателей результативности.

1.95 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Спартак — Амур позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.95.