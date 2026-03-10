прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.04

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет в «Канадиен Тайер Центре» 12 марта. Начало встречи — в 02:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Оттава — Монреаль с коэффициентом для ставки за 2.04.

«Оттава»

Турнирное положение: Коллектив из Онтарио поднялся на 10-ю строчку в таблице Восточной конференции. В 63 матчах «Сенс» набрали 73 очка, сократив отставание от топ-8 до 3-х баллов.

Последние матчи: Мартовскую серию игр «Оттава» начала с уверенной победы над «Торонто» в гостевой битве за родную провинцию (5:2).

Несколькими днями позже в Альберте команда Трэвиса Грина уступила «Эдмонтону» (4:5, от), но разгромила «Калгари» (4:1). В других гостевых встречах «Сенаторз» взяли верх над «Сиэтлом» (7:4) и «Ванкувером» (2:0).

Не сыграют: Николас Матинпало, Джейк Сандерсон.

Состояние команды: «Оттава» остается одним из наиболее непредсказуемых представителей «среднего сегмента» Востока. Команда демонстрирует совсем провальные серии, на смену которым приходят всплески яркого исполнения.

В настоящее время «Сенаторз» вновь ведут борьбу за плей-офф и на момент написания входят в пятерку сильнейших клубов конференции по результативности. В 12 последних матчах коллектив Трэвиса Грина одержал 9 побед.

«Монреаль»

Турнирное положение: На момент написания канадцы из Квебека провели 62 встречи и заработали 78 очков. В таблице Востока команда находится на 5-м месте, на 1 пункт отставая от «Детройта».

Последние матчи: 1 марта «Монреаль» на своей территории прибил «Вашингтон» (6:2), после чего отправился в Калифорнию, где провел три встречи.

Поражением команды Мартена Сан-Луи завершился выезд на территорию «Сан-Хосе» (5:7) и «Анахайма» (5:6, бул.), тогда как на площадке «Лос-Анджелеса» канадцы зафиксировали победный результат (4:3).

Не сыграют: Патрик Лайне.

Состояние команды: По ходу чемпионата «Монреаль» выдает судорожные отрезки, но в турнирном ключе проводит сильный сезон. В попытках реализовать высокий кадровый потенциал, канадцы борются за плей-офф в числе лидеров Востока.

Без учета встречи с «Торонто» в ночь на 11 марта, команда Мартена Сан-Луи замыкает квартет конференции по самым высоким показателям результативности. Однако в 10 предыдущих встречах «Канадиенс» потерпели 4 поражения.

Статистика для ставок

«Монреаль» победил в 3-х встречах из 4-х последних на льду «Оттавы»

«Монреаль» забивал 5 голов в более в 3-х матчах на льду «Оттавы» из 4-х последних

В 3-х последних личных встречах команды забивали не менее 6 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Оттавы» оценивается букмекерами в 2.30, ничья — в 4.37, победа «Монреаля» — в 2.73.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.53, на тотал меньше 5.5 — за 2.33.

Прогноз: «Монреаль» является состоятельной в плане гибкости структуры командой, обладающей достаточными игровыми качествами, чтобы обеспечить победный результат на льду «Оттавы», которая со своей стороны проявляет неуступчивость в последних матчах.

Ставка: «Монреаль» победит в матче за 2.04.

Прогноз: Своих локальных успехов «Монреаль», как принято, добивается за счет интенсивной атакующей игры, которая позволяет выходить на стабильно высокий уровень результативности. Подобный темп борьбы «Канадиенс», безусловно, попытаются навязать в Онтарио.

Ставка: Индивидуальный тотал «Монреаля» больше 3 за 2.00.