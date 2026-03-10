Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 10 марта.

«Коламбус» — «Лос-Анджелес» — 4:5 ОТ

У хозяев гол забил российский нападающий Кирилл Марченко. Результативный пас у российского защитника «Коламбуса» Ивана Проворова.

В составе гостей заброшенной шайбой и результативной передачей отметился российский форвард Артемий Панарин.

«Лос-Анджелес» занимает 10-е место в таблице Западной конференции с 66 очками после 63 игр. «Коламбус» (74 очка после 63 матчей) располагается на девятом месте Восточной конференции.

«Вашингтон» — «Калгари» — 7:3

Российский нападающий Александр Овечкин не сделал результативных действий.

У гостей забил российский нападающий Матвей Гридин. Также результативная передача у российского защитника «Калгари» Яна Кузнецова.

«Вашингтон» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции с 71 очком после 65 игр. «Калгари» (57 очков после 63 встреч) идет на 14-м месте в Западной конференции.

«Филадельфия» — «Рейнджерс» — 2:6

У хозяев заброшенной шайбой отметился российский нападающий Матвей Мичков. Также результативная передача у российского форварда «Филадельфии» Никиты Гребенкина.

В составе гостей российский защитник Владислав Гавриков сделал две результативные передачи.

Российский вратарь «рейнджеров» Игорь Шестеркин отразил 32 броска в створ из 34.

«Чикаго» — «Юта» — 3:2 ОТ

Российский нападающий Илья Михеев отметился результативной передачей.

«Чикаго» (59 очков) прервал серию из трех поражений подряд и занимает 14-е место в Западной конференции НХЛ. «Юта» (73 очка) идет пятой на «Западе». У «Маммот» прервалась серия из трех побед кряду.

«Ванкувер» — «Оттава» — 0:2

Российский защитник Артем Зуб сделал результативную передачу.

«Оттава» (73 очка после 63 матчей) занимает 10-е место в таблице Восточной конференции. «Ванкувер» (46 очков после 64 игр) располагается на 16-м месте.