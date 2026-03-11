прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.24

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 12 марта. Начало встречи — в 12:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Адмирал — Барыс с коэффициентом для ставки за 2.24.

«Адмирал»

Турнирное положение: «Адмирал» в таблице Восточной конференции томится на 11-й строчке. В 63 матчах приморцы набрали 46 очков и отстали от зоны плей-офф на непреодолимые 16 баллов.

Последние матчи: В первых весенних матчах «Адмирал» на домашнем льду обыграл «Салават Юлаев» (4:2), но уступил уфимцам во второй попытке (1:2, бул.).

Яркий атакующий перфоманс помог команде Олега Браташа забрать победный результат во встрече с «Нефтехимиком» (7:3), за которой последовало поражение от нижнекамцев (3:4).

Не сыграют: Марио Грман, Александр Дарьин, Иван Муранов, Руслан Педан, Семен Ручкин.

Состояние команды: «Адмирал» причисляется к тройке худших команд чемпионата по потерям очков. На этом фоне приморцы неделей ранее лишилсь математических шансов на плей-офф, где их, собственно, никто не ждал.

В родной конференции «Адмирал» входит в топ-3 клубов с самой низкой результативностью и является самым часто пропускающим представителем Востока. В 15 последних матчах коллектив Олега Браташа потерпел 11 поражений.

«Барыс»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Барыс» задержался на 10-й строчке. В 64 матчах казахстанцы набрали 51 очко и отстали от восьмерки на 11 пунктов.

Последние матчи: С 28 «Барыс» проводит матчи в рамках выездной серии. Первая игра на этом этапе завершилась поражением от «Спартака» (3:5).

Неделей ранее коллектив из Астаны сгорел на площадке СКА (0:7), но одержал эффектную победу над «Шанхайскими Драконами» в Китае (8:4). За матчем в рамках KHL World Games последовала встреча с «Амуром», в которой команда Михаила Кравца учинила разгром (3:0).

Не сыграют: Ансар Шайхмедденов.

Состояние команды: В первой половине сезона «Барыс» обосновался в кубковой зоне, но его готовность вести борьбу оказалась иллюзорной. Со временем казахстанцы спикировали на дно и перестали восприниматься как претенденты на топ-8.

В настоящее время команда Михаила Кравца является четвертой среди худших в чемпионате по потерянным очкам и находится на втором месте в родной конференции по пропущенным шайбам, уступая по этому показателю лишь «Адмиралу».

Статистика для ставок

«Барыс» победил в 3-х личных встречах из 4-х последних

В 3-х последних личных встречах любая из команд выигрывала с разницей в 3 шайбы

В 4-х личных встречах из 6 последних команды забивали не менее 6 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается букмекерами в 2.34, ничья — в 4.28, победа «Барыса» — в 2.70.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.24, на тотал меньше 5.5 — за 1.71.

Прогноз: Обе команды не испытывают никакого турнирного давления и в условиях относительного равенства способны выдать матч, в котором голевая острота будет преобладать над оборонительными тактическими соображениями.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.24.

Прогноз: Родные стены и общая атмосфера, как бы банально это не выглядело, могут стать мощными аргументами в пользу «Адмирала», который накануне здесь же провел серию ярких матчей.

Ставка: «Адмирал» победит в матче за 1.81.