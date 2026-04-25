Сравняет ли «Бостон» счёт в серии?

прогноз на матч Кубка Стэнли, ставка за 2.40

В четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Бостон» будет принимать «Баффало». Игра пройдет в Бостоне на «ТД Гарден» 26 апреля, начало — в 21:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Бостон — Баффало с коэффициентом для ставки за 2.40.

«Бостон»

Турнирное положение: «Бостон» вышел в плей-офф Кубка Стэнли с 5-го места Востока. В 82 матчах хоккеисты Марко Штурма набрали 100 очков.

Последние матчи: «Бостон» снова оказался в роли отыгрывающей команды, коллектив из Массачусетса проиграли «Баффало» со счётом 1:3. Счёт в серии теперь — 1:2 — не в пользу хоккеистов Штурма.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах «Бостон» выиграл у «Нью-Джерси» (4:0), «Коламбуса» (3:2), а также проиграл «Баффало» (3:4). Встреча против нью-йоркцов состоялась в плей-офф.

«Баффало»

Турнирное положение: «Баффало» вышел в плей-офф Кубка Стэнли, расположившись на втором месте Восточной конференции. Нью-йоркцы в 82 матчах набрали 109 очков.

Последние матчи: Хоккеисты из Нью-Йорка во второй раз вышли вперёд в серии с «Бостоном», выиграв в этот раз со счётом 3:1. В составе победителей по шайбе забросили Боуэн Байрам, Алекс Тух и Ной Остлэнд.

Не сыграют: В составе «Баффало» не сыграют Сэм Кэррик, Джастин Данфорт, Иржи Кулих.

Состояние команды: В последних матчах «Баффало» выиграл у «Чикаго» (5:1), «Бостона» (4:3), но уступил в игре против «Далласа» (3:4 Б) и «Бостона» (2:4).

Коэффициенты букмекеров: Победа «Бостона» оценивается букмекерами в 2.40, ничья — в 4.20, а победа «Баффало» — в 2.50.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.73, на тотал меньше 5.5 — за 2.50

Прогноз: «Баффало» снова вышел вперед в серии с «Бостоном», но хоккеисты из Массачусется вполне способны добиться нового успеха и снова сравнять счёт в серии.

Ставка: Победа «Бостона» с коэффициентом 2.40.

Прогноз: 5 шайб в среднем за игру забросывают друг другу хоккеисты «Бостона» и «Баффало» в матчах серии 1/8 финала Кубка Стэнли. Ожидаем результативного хоккея в четвёртой встрече противостояния.

Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.03.