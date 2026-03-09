прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.84

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Нефтехим-Арене» 10 марта. Начало встречи — в 19:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Нефтехимик — Трактор с коэффициентом для ставки за 1.84.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: В активе «Нефтехимика» — 64 сыгранных матчах и 65 заработанных очков. В таблице Востока клуб из Нижнекамска находится на 7-й позиции, на 5 пунктов опережая «Сибирь».

Последние матчи: Первые матчи мартовской серии «Нефтехимик» провел в Хабаровске, где дважды кряду проиграл «Амуру» (2:3, 1:3).

Катастрофой для команды Игоря Гришина обернулся и выезд на территорию «Адмирала» (3:7). Однако во втором матче нижнекамцы добились яркой победы (4:3).

Не сыграют: Владислав Барулин, Динар Хафизуллин.

Состояние команды: Финишную черту регулярного чемпионата «Нефтехимик» пересекает прихрамывая. Команда не упустит шанс сыграть в Кубке Гагарина, но форма перед началом плей-офф вызывает беспокойство.

На 14 последних матчей коллектива Игоря Гришина пришлись 10 отрицательных результатов. При этом другой картина видится на домашнем льду, где нижнекамцы одержали 7 побед в 9 предыдущих встречах.

«Трактор»

Турнирное положение: После 63 сыгранных матчей «Трактор» занимает 6-е место в таблице Восточной конференции. С очками 66 на счету, челябинцы отстают от «Салавата Юлаева» на 4 балла.

Последние матчи: Весеннюю серию «Трактор» начал с домашней игры против «Ак Барса», в которой потерпел минимальное поражение (0:1).

В рамках недавних выездов команда Евгения Корешкова уничтожила «Торпедо» (5:0), но уступила ЦСКА (0:1). Последнюю встречу челябинцы провели под вывеской уральского дерби на льду «Металлурга» Мг, где потерпели поражение (2:3, бул.).

Не сыграют: Сергей Мельников.

Состояние команды: В ближайшие дни «Трактор» утвердится в числе клубов, которые сыграют в плей-офф, однако в текущей форме челябинцы рискуют не задержаться в Кубке надолго.

В 9 последних матчах команда Евгения Корешкова потерпела 6 поражений. Особенно тяжело в настоящее время «Трактору» даются гостевые игры. Так, на 13 предыдущих выездов прошлись 9 отрицательных результатов.

Статистика для ставок

«Трактор» одержал 4 подряд победы в личных встречах на льду «Нефтехимика»

«Трактор» забивал 4 гола и более в 4-х последних личных встречах в гостях

В 6 личных встречах из 9 последних команды забивали 6 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается букмекерами в 2.60, ничья — в 4.38, победа «Трактора» — в 2.39.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.13, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.

Прогноз: В последние недели «Нефтехимик» ощутимо сдал. Это отражается и на характере игры, и на результатах. На фоне подсевших нижнекамцев «Трактор» видится командой, способной забрать победный результат в личной встрече.

Ставка: «Трактор» победит в матче за 1.84.

Прогноз: С учетом структурных проблем «Нефтехимика» челябинцы должны спокойно выходить на рабочую степень результативности в несколько шайб.

Ставка: Индивидуальный тотал «Трактора» больше 2.5 за 1.80.