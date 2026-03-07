прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.91

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Т-Мобайл Арене» 9 марта. Начало встречи — в 04:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Вегас — Эдмонтон с коэффициентом для ставки за 1.91.

«Вегас»

Турнирное положение: В 63 сыгранных матчах «Вегас» заработал 72 очка, с которыми закрепился на 5-м месте в Западной конференции, на 2 балла опережая «Юту».

Последние матчи: После успешного выезда на площадку «Лос-Анджелеса» 26 февраля (6:4) «Вегас» поочередно проиграл «Вашингтону» (2:3), «Питтсбургу» (0:5) и «Баффало» (2:3).

Еще одна гостевая игра завершилась победой команды Брюса Кэссиди над «Детройтом» (4:3, от). Однако за ней последовало неудачное возвращение домой и поражение от «Миннесоты» (2:4).

Не сыграют: Картер Харт, Бретт Хауден, Уильям Карлссон, Алекс Пьетранжело, Йонас Рендбьерг, Марк Стоун.

Состояние команды: По своему характеру «Вегас» остается топ-командой, которая способна показать свой лучший хоккей в кубковых сериях. Однако прямо сейчас к игре «Голден Найтс» возникают вопросы.

В 16 предыдущих матчах подопечные Брюса Кэссиди потерпели 11 поражений. Более того, коллектив из Невады входит в тройку худших представителей верхней восьмерки Запада по пропущенным голам.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: С 68 набранными очками после 63 матчей, «Эдмонтон» обосновался на 7-й позиции в таблице Западной конференции, на 1 зачетный балл опережая «Сиэтл».

Последние матчи: После возобновления регулярки «Эдмонтон» в рамках калифорнийского турне уступил «Анахайму» (5:6), переехал «Лос-Анджелес» (8:1) и проиграл «Сан-Хосе» (4:5).

Вернувшись в Альберту, команда Криса Кноблауха одержала верх над «Оттавой» (5:4, от), но не справилась с «Каролиной» (3:6).

Не сыграют: Маттиас Янмарк, Кертис Лазарь.

Состояние команды: В последние годы «Эдмонтон» приучил нас к тому, что нестабильный регулярный сезон не предполагает непременный провал на стадии плей-офф.

Как и в ходе предыдущей кампании, «Ойлерз» демонстрируют неубедительные результаты на дистанции, но не производят впечатления команды, которая с имеющимся потенциалом в атаке не сможет закрепиться в верхней восьмерке.

Статистика для ставок

«Эдмонтон» победил в 7 личных встречах из 8 последних

В 4-х личных встречах из 6 последних команды забивали 6 голов и более

«Эдмонтон» победил в 4-х последних матчах на территории «Вегаса»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вегаса» оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 4.40, победа «Эдмонтона» — в 2.53.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.43, на тотал меньше 5.5 — за 2.61.

Прогноз: Обе команды выглядят сейчас неуклюже в попытках выйти на стабильный уровень исполнения, но при этом в последних личных встречах «Ойлерз» действовали успешнее (7 побед в 8 матчах). На фоне сухой статистики и кадровой вариативности канадцы выглядят предпочтительнее в контексте победителей матча в Неваде.

Ставка: «Эдмонтон» победит в матче за 1.91.

Прогноз: Ни «Вегас», ни «Эдмонтон» не умеют грамотно распределять ресурсы в защите, поэтому в личной встрече соперники будут добиваться поставленных целей за счет обоюдной остроты в атакующей зоне.

Ставка: Тотал больше 6.5 за 1.90.