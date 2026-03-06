«Питтсбург» одержит победу в битве за Пенсильванию?

прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.82

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «PPG Paints-арене» 8 марта. Начало встречи — в 01:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Питтсбург — Филадельфия с коэффициентом для ставки за 1.82.

«Питтсбург»

Турнирное положение: В 61 встрече «Питтсбург» заработал 75 очков, расположившись на 6-й строчке в таблице Востока. По дополнительной разнице коллектив из Пенсильвании отстает от «Монреаля».

Последние матчи: Весенний цикл регулярного сезона «Питтсбург» начал с домашней победы над «Вегасом» (5:0).

За уверенной игрой в родных стенах последовал безуспешный выезд на территорию «Бостона» (1:2). Тем временем возвращение в Пенсильванию обернулось крупным поражением от «Баффало» (1:5).

Не сыграют: Евгений Малкин, Сидни Кросби, Калеб Джонс, Джек Сент-Айвени.

Состояние команды: Турнирное положение наряду с регулярными провалами прямых конкурентов позволяют «Питтсбургу» в теории претендовать на позиции в числе лидеров.

Однако совершить рывок «пингвинам» мешают собственные проблемы игрового характера. На фоне нестабильности форвардов команда Дэна Мьюза потерпела 5 поражений в 8 последних матчах, хотя до этого зафиксировала 6 победных результатов кряду.

«Филадельфия»

Турнирное положение: Вторая команда Пенсильвании расположена на 12-й строчке в таблице Востока. В 61 игре «Филадельфия» заработала 67 очков, на 6 пунктов отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: На флажке короткой февральской серии «Филадельфия» одержала гостевую победу над «Рейнджерс» (3:2, от), а в домашних стенах переиграла «Бостон» (3:1).

Еще один локальный успех команда Рика Токкета зафиксировала на площадке «Торонто» (3:2, бул.), после чего вернулась на родную арену, где потерпела крупное поражение от «Юты» (0:3).

Не сыграют: Родриго Аболс, Тайсон Ферстер, Тревис Конекни, Ник Силер.

Состояние команды: Месяцами ранее «Филадельфия» вела борьбу в лидерской среде родной конференции, но затем случился затяжной спад, который теперь не позволяет даже сократить отставание от зоны плей-офф.

До паузы на Олимпийские игры команда Рика Токкета потерпела 5 поражений в 6 матчах, тогда как после возобновления регулярки одержала 3 победы в 5 встречах.

Статистика для ставок

«Питтсбург» победил в 3-х личных встречах из 4-х последних

«Питтсбург» обыграл «Филадельфию» в 4-х последних матчах на домашнем льду

В 8 последних личных встречах на льду «Питтсбурга» команды забивали больше 5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Питтсбурга» оценивается букмекерами в 1.98, ничья — в 4.40, победа «Филадельфии» — в 3.35.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 5.5 — за 2.27.

Прогноз: Структурно и по качеству верхних звеньев «Питтсбург» выглядит предпочтительнее «Филадельфии». Решая важные задачи в зоне плей-офф, команда Дэна Мьюза в домашних стенах не отдаст результат принципиальной игры.

Ставка: «Питтсбург» не проиграет + ТБ 4.5 за 1.82.

Прогноз: В последних матчах «Пингвинз» испытывали проблемы с результативностью, однако улучшить самый важный элемент игры можно за счет дерби в родных стенах, ведь «Флайерз» нельзя назвать командой, умеющей держать компактную линию обороны.

Ставка: Тотал больше 6.5 за 2.19.