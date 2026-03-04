прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.97

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Коламбус» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Нэшнуайд Арене» 6 марта. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Коламбус — Флорида с коэффициентом для ставки за 1.97.

«Коламбус»

Турнирное положение: В 60 матчах «Коламбус» заработал 70 очков и переместился на 9-ю позицию в таблице Востока. От зоны плей-офф представители Огайо отстают на 3 пункта.

Последние матчи: В матче 27 февраля «Коламбус» в гостях уступил «Бостону» (2:4), а весенний этап регулярки начал с домашнего поражения от «Айлендерс» (3:4, от).

Накануне команда Рика Боунесса установила победный результат на площадке «Айлендерс» (5:4, от), после чего на своем льду переиграла «Нэшвилл» (3:2).

Не сыграют: Брендан Смит, Зак Веренски.

Состояние команды: Прописавшийся в Огайо тренерский штаб Рика Боунесса проделал колоссальную работу в клубе, который из андердога Восточной конференции трансформировался в реального претендента на плей-офф.

Перед приостановкой регулярки «Коламбус» выдал серию из 7 побед кряду, тогда как на домашнем льду команда набрала 11 очков в 6 матчах, трижды на этом отрезке забросив 4 шайбы и более.

«Флорида»

Турнирное положение: После 61 проведенной встречи «Флорида» находится на 14-й строке Востока с 63 очками на счету. От кубковой восьмерки команду отделяют 10 пункта.

Последние матчи: После олимпийской паузы «Флорида» в домашних стенах нанесла крупное поражение «Торонто» (5:1), но следом потеряла 2 зачетных балла в игре с «Баффало» (2:3).

Мартовскую часть сезона команда Пола Мориса начала с командировок. В первой встрече «Пантерз» уступили «Айлендерс» (4:5), а двумя днями позже — крупно проиграли «Нью-Джерси» (1:5).

Не сыграют: Александр Барков, Джона Гаджович, Сет Джонс, Томаш Носек, Коул Швиндт, Увис Балинскис.

Состояние команды: Сезон «Флориды» близок к катастрофе. После насыщенных предыдущих кампаний команду рвут на части кадровые проблемы, влекущие потери очков в большом объеме.

В 10 последних матчах коллектив Пола Мориса потерпел 8 поражений. На этом же отрезке в ворота «Пантерз» соперники разной классовой категории забивали 4 гола и более в 7 случаях.

Статистика для ставок

«Флорида» не проигрывала «Коламбусу» в 9 последних матчах

В 2 последних личных встречах команды играли вничью в основное время

«Коламбус» не отмечался результативными действиями в 3 личных встречах из 5 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Коламбуса» оценивается букмекерами в 2.30, ничья — в 4.32, победа «Флориды» — в 2.75.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.56, на тотал меньше 5.5 — за 2.27.

Прогноз: После смены тренера «Коламбус» демонстрирует совершенный прогресс. Находясь на приличном ходу, команда Боунесса способна справиться в домашних условиях с проблемной «Флоридой», взяв за основу игры высокий темп в атаке.

1.97 «Коламбус» не проиграет + ТБ 4.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: «Коламбус» не проиграет + ТБ 4.5 за 1.97.

Прогноз: «Флорида» при всей трагичности ситуации не отдаст победные баллы без попыток подавить сопротивление. При таком сценарии матч пройдет на встречном движении и установит высокий порог результативности.

2.15 Тотал больше 6.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: Тотал больше 6.5 за 2.15.