В рамках KHL World Games «Шанхайские Драконы» будут принимать «Сибирь». Игра пройдет в спортивном центре «Восток» в Шанхае 5 марта. Начало встречи — в 14:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Шанхайские Драконы — Сибирь с коэффициентом для ставки за 1.98.

«Шанхайские Драконы»

Турнирное положение: «Шанхайские Драконы» провели 61 встречу и набрали скромные 54 балла, с которыми томятся на 9-й строчке Запада, на 24 пункта отставая от кубковой восьмерки.

Последние матчи: Одну из двух последних побед «Шанхайские Драконы» зафиксировали 20 февраля на льду «Барыса» (4:3, от).

После яркой игры в Казахстане команда Митча Лава сгорела «Автомобилисту» (1:4), провалила матч с ЦСКА, ведя 4:0 (5:6, от), и добилась победы над «Ладой» (2:1).

Не сыграют: Жереми Гроло, Андрей Кареев, Патрик Рибар, Бен Харпур.

Состояние команды: В контексте первого выезда в родную страну с момента образования нового хоккейного бренда встреча в Китае является большим этапом для «Шанхайских Драконов».

На этом фоне неделей ранее подопечные Митча Лава потеряли математические шансы на попадание в топ-8. В игровом ключе шанхайцы входят в тройку худших представителей лиги по пропущенным голам (202), уступая лишь «Ладе» и «Сочи».

«Сибирь»

Турнирное положение: «Сибирь» провела 61 встречу и набрала 58 очков, с которыми закрепилась на 8-й строке Восточной конференции, на 3 зачетных балла опережая «Амур».

Последние матчи: После поражения от «Амура» в домашней игре 18 февраля (1:2, от) «Сибирь» проводит неоднозначную командировочную серию.

Потерей зачетного балла ранее обернулся выезд на лед «Авангарда» (1:2, от), за которым последовали промахи на территории «Нефтехимика» (0:1) и «Салавата Юлаева» (2:3, от).

Не сыграют: Тимур Ахияров, Архип Неколенко, Валентин Пьянов.

Состояние команды: Концовка сезона для «Сибири» уже не может считаться спокойной. Снизу команду Ярослава Люзенкова подпирает «Амур», а сама она теряет очки чаще, чем следовало.

В 7 предыдущих встречах «Сибирь» потерпела 5 поражений и только в одной игре из 4-х недавних забросила больше одной шайбы. В среднем за матч сибиряки забивают 2,1 гола, что является худшим показателем среди кубковых представителей Востока.

«Сибирь» не побеждает на протяжении 3-х последних гостевых матчей

«Шанхайские Драконы» сыграли вничью в 4-х матчах из 6 последних

«Сибирь» не забивала больше 2-х голов в 5 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Шанхайских Драконов» оценивается букмекерами в 2.61, ничья — в 4.30, победа «Сибири» — в 2.41.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.73.

Прогноз: Выставочный матч в Китае приобретает особую ценность для «Шанхая», в планах которого имеется пункт о переезде на родину. Однако в игровом ключе ни «Драконы», ни «Сибирь» не находятся в тех кондициях, чтобы встреча прошла с акцентом на максимальную конверсию атак.

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.98.

Прогноз: Несмотря на значимость этого матча для «Шанхая», новосибирцы предстанут в нем в роли коллектива, преследующего стратегически важные задачи и обладающего необходимыми игровыми качествами для победного результата.

Ставка: «Сибирь» победит в матче за 1.85.