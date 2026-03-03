прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.10

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «ВТБ-Арене» 4 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Динамо Москва — Автомобилист с коэффициентом для ставки за 2.10.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: В 60 матчах «Динамо» заработало 72 очка, закрепившись на 6-й строке в таблице Запада. От другого столичного клуба — ЦСКА — бело-голубые отстают на 2 пункта.

Последние матчи: В начале последней игровой недели «Динамо» Минск потерпело поражение от «Локомотива» на ярославской территории (1:3).

Другой выезд — на площадку СКА — команда Вячеслава Козлова провела уверенно (4:1). Еще один качественный матч динамовцы выдали в домашних стенах против «Металлурга» Мг (4:1).

Не сыграют: Кирилл Готовец, Фредрик Классон.

Состояние команды: Впервые с момента смены тренера можно сказать, что «Динамо» Москва показывает приличную форму. Команда проводит сильный отрезок, который подкреплен соответствующей игрой.

В 6 матчах из 7 предыдущих столичный коллектив набрал 12 зачетных баллов. В рамках этого же цикла бело-голубые в четырех случаях забрасывали по 4 шайбы, а в 3-х встречах из недавних 4-х — громили соперников с разницей в 3 гола и более.

«Автомобилист»

Турнирное положение: В активе «Автомобилиста» — 61 встреча и 76 заработанных очков. В таблице Востока уральцы находятся на 4-й строчке, на 10 пунктов опережая «СЮ».

Последние матчи: В рамках предыдущих семи дней «Автомобилист» завершил длительный цикл домашних выступлений. В первом матче недели была одержана крупная победа над «Авангардом» (5:1).

Волевой результат команда Николая Заварухина зафиксировала в игре против «Ак Барса» 27 февраля (3:2, бул.). Новую неделю екатеринбуржцы начали со скромной по своему содержанию победы над ЦСКА (1:0).

Не сыграют: Рид Буше, Дмитрий Юдин.

Состояние команды: «Автомобилист» проводит сезон в привычных для себя границах: команда не претендует на места в тройке лидеров и вместе с тем не опускается ниже 4-й позиции.

В 11 последних играх подопечные Николая Заварухина добились 8 побед. Только в двух случаях на этом этапе екатеринбуржцы пропустили больше 2-х голов, тогда как в 3-х матчах из недавних 4-х этот предел понижался до одной шайбы.

«Динамо» Москва победило в 5 последних личных встречах

«Автомобилист» не забивал больше 1 гола в 4 последних личных встречах

В 4 последних личных встречах команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 2.10, ничья — в 4.19, победа «Автомобилиста» — в 3.17.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.27, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: В последние недели динамовцы притопили педаль к полу и выдали серию эффектных побед, усиленных убедительной голевой отдачей. В нынешней форме бело-голубые способны справиться со многими топам, в число которых входит и «Автомобилист», испытывающий проблемы в выездных матчах.

Ставка: «Динамо» Москва победит за 2.10.

Прогноз: Снижать динамику атакующей эффективности команда Вячеслава Козлова не планирует. У «Динамо» идет игра в нападении. «Автомобилисту» будет трудно снизить степень давления, с которым он непременно столкнется на гостевой площадке.

Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» больше 3 за 2.24.