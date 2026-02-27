В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Белл-центре» 1 марта. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Монреаль — Вашингтон с коэффициентом для ставки за 2.24.

«Монреаль»

Турнирное положение: В 58 матчах канадцы из Квебека заработали 73 очка, закрепившись на 4-й строчке в таблице Восточной конференции. От лидерского трио «Хабс» отстают на 1 турнирный балл.

Последние матчи: Перед олимпийской паузой «Монреаль» одержал важную в турнирном плане победу на территории «Баффало» (4:2), а уже в следующей встрече потерпел поражение от «Миннесоты» (3:4, от).

В другом гостевом матче команда Мартена Сан-Луи уверенно разобралась с «Виннипегом» (5:1), тогда как в последней домашней игре не сумела справиться с «Айлендерс» (3:4, от).

Не сыграют: Патрик Лайне.

Состояние команды: Основную часть регулярного сезона «Монреаль» проводит в числе лидеров Востока, но едва ли способен претендовать на верхние позиции в условиях отсутствия стабильности в игре.

На текущее время канадцы входят в тройку сильнейших представителей родной конференции по результативности, но вместе с тем имеют один из худших показателей пропущенных голов.

«Вашингтон»

Турнирное положение: На момент написания «Вашингтон» провел 60 матчей, в которых заработал 67 очков. В таблице Востока столичный коллектив обосновался на 9-м месте, на 4 пункта отставая от восьмерки.

Последние матчи: В начале февраля «Вашингтон» в домашних условиях справился с «Каролиной» (4:3, от) и «Айлендерс» (4:1), после чего в гостях потерпел поражение от «Филадельфии» (2:4).

Перед паузой в регулярном чемпионате команда Спенсера Карбери провела успешную встречу с «Нэшвиллом» в своих стенах, а после возобновления лиги — там же взяла верх над «Филадельфией» (3:1).

Не сыграют: Джон Карлсон.

Состояние команды: «Вашингтон» в течение чемпионата неоднократно демонстрировал яркие всплески при непременных сериях неудач. В таком ритме команда Карбери наверняка продолжит свою кампанию.

При всех проблемах в игре «Кэпиталз» соперничают за места в зоне плей-офф. Вместе с тем в шестнадцати предыдущих выездах столичный коллектив потерпел тринадцать поражений.

Статистика для ставок

«Вашингтон» обыграл «Монреаль» в 4 последних матчах кряду

«Вашингтон» забивал 4 шайбы и более в 3 личных встречах из 4 последних

В 4 личных встречах из 5 последних любая из команд побеждала с разницей в 3 шайбы и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Монреаля» оценивается букмекерами в 2.24, ничья — в 4.27, победа «Вашингтона» — в 2.87.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.84, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: В сущности «Монреаль» показывает хорошую динамику, хотя на определенных отрезках выглядит неровно. Тем не менее форма «Вашингтона» на дистанции по-прежнему вызывает вопросы, в том числе и в контексте выездных матчей.

Для «Канадиенс» низкие результаты «Кэпиталз» в гостях — семь поражений в десяти встречах — являются сигналом о том, что с ними можно играть с позиции доминирования.

Ставка: «Монреаль» победит за 2.24.

Прогноз: Обе команды умеют играть в атаку, но, как правило, допускают немало результативных ошибок в обороне. В подобном ключе наверняка пройдет и личная встреча, способная раскрыться в плане заброшенных шайб.

Ставка: Тотал больше 6 за 1.94.