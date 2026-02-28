«Амур» не намерен уступать на домашней арене

прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.87

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Платинум-Арене» 1 марта. Начало встречи — в 10:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Амур — Нефтехимик с коэффициентом для ставки за 1.87.

«Амур»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Амур» занимает 9-ю строчку с 51 очком после 59 матчей. От зоны Кубка хабаровчан отделяют 7 турнирных пунктов.

Последние матчи: В выездном матче 18 февраля «Амур» зафиксировал важнейшую в турнирном смысле победу над «Сибирью» (2:1, от).

В другой гостевой игре команда Александра Андриевского не сумела оказать должное сопротивление «Металлургу» Мг (1:3). Однако в последней встрече хабаровчане взяли верх над «Авангардом» (4:3).

Не сыграют: Роман Абросимов.

Состояние команды: На финишной прямой чемпионата «Амур» сохраняет надежду на успешный исход борьбы за восьмерку, из которой ранее выпал по причине затяжного кризиса.

В трех предыдущих матчах из четырех коллектив Александра Андриевского зафиксировал победный результат, тогда как на отрезке в десять игр по 2 очка сумел заработать в шести случаях.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: В 60 матчах «Нефтехимик» заработал 63 очка, с которыми переместился на 7-ю позицию в таблице Востока, по дополнительным цифрам отстав от «Трактора».

Последние матчи: На прошлой неделе «Нефтехимик» провел короткую серию на домашнем льду, где переиграл «Спартак» (2:0) и «Сибирь» (1:0).

Однако в ходе очередного выезда команда Игоря Гришина вновь дала осечку. В частности, днями ранее нижнекамцам не удалось проявить себя на территории ЦСКА (0:2).

Не сыграют: Владислав Барулин.

Состояние команды: «Нефтехимик» проводит щетинистый сезон, навязывая конкуренцию твердым середнякам Востока, однако на финальном этапе имеет место накопленная усталость.

В десяти предыдущих матчах команда Игоря Гришина осталась без набранных баллов в семи случаях. Кроме того, только в одной встрече на этом отрезке нижнекамцам удалось забросить больше 2-х шайб.

Статистика для ставок

«Амур» победил в 4 последних личных встречах

В 2 последних личных встречах «Нефтехимик» не забивал больше 1 гола

В 7 последних личных встречах на льду «Амура» команды забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается букмекерами в 2.50, ничья — в 4.08, победа «Нефтехимика» — в 2.60.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.46, на тотал меньше 5.5 — за 1.51.

Прогноз: В последние недели «Нефтехимик» крайне плох в гостях. Пять поражений в шести выездных матчах — далеко не та статистика, с которой стоило бы ехать на Дальний Восток, где команду ожидает мотивированный соперник.

Ставка: «Амур» победит в матче за 1.87.

Прогноз: В домашних стенах «Амур» за счет чрезмерного желания может нивелировать недочеты игровой системы и выйти на хороший показатель результативности — как это часто случается с командой в моменты куража.

Ставка: Индивидуальный тотал «Амура» больше 2.5 за 2.06.