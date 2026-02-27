«Питтсбург» не потеряет очки в Нью-Йорке?

прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.36

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Питтсбург». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 28 февраля. Начало встречи — в 20:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Рейнджерс — Питтсбург с коэффициентом для ставки за 2.36.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: В 56 на момент написания матчах «Рейнджерс» набрали 50 очков, с которыми прописались на 16-й строке Востока, на 19 турнирных пунктов отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: В конце января «Рейнджерс» дважды кряду встретились с «Айлендерс», но ни в одной игре не смогли дать отпор выходцам из Лонг-Айленда (2:5, 1:2).

В другой встрече команда Майка Салливана драматично уступила «Питтсбургу» (5:6). После матча с 11 голами ньюйоркцы потерпели поражение от «Каролины» (0:2).

Не сыграют: Мэттью Ремпе, Конор Шири, Адам Эдстрем, Адам Фокс, Игорь Шестеркин, Мика Зибанежад.

Состояние команды: «Рейнджерс» вынуждены существовать в условиях бездарного менеджмента, приведшего к кадровой деградации и потере собственного стиля на льду.

Команда входит в тройку худших в чемпионате по темпу турнирных приобретений и обладает предпоследней на Востоке статистикой заброшенных шайб. В четырнадцати предыдущих встречах — без учета игры с «Филадельфией» — ньюйоркцы добились только двух побед.

«Питтсбург»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Питтсбург» расположен на 6-й позиции. На момент написания команда из Пенсильвании провела 56 матчей и набрала 70 очков.

Последние матчи: В домашней игре 31 января «Питтсбург» на домашнем льду одержал яркую победу над «Рейнджерс» (6:5).

Следом в родных стенах команда Дэна Мьюза не справилась с «Оттавой» (2:3), а в гостях — потерпела поражение от «Айлендерс» (4:5, от). Еще в одной гостевой встрече «Пингвинз» прибили «Баффало» (5:2).

Не сыграют: Сидни Кросби, Калеб Джонс, Крис Летанг, Джек Сент-Айвени, Егор Чинахов.

Состояние команды: После череды провалов «Питтсбург» вернулся в лучших кондициях и закрепился в числе кубковых претендентов. При самых удачных раскладах «Пингвинз» могут нацелиться на лидерскую тройку.

Без учета домашней встречи с «Нью-Джерси» в ночь на 27 февраля, команда Дэна Мьюза одержала семь побед в девяти встречах. В семи матчах за этот период коллектив из Пенсильвании забивал 4 гола и более.

Статистика для ставок

«Питтсбург» победил в 3 личных встречах из 4 последних в Нью-Йорке

В 7 личных встречах из 9 последних команды забивали больше 5.5 голов

«Питтсбург» забивал 3 гола и более в 4 личных встречах из 5 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Рейнджерс» оценивается букмекерами в 2.68, ничья — в 4.26, победа «Питтсбурга» — в 2.36.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: «Рейнджерс» сливают чемпионат и не обладают достаточной мощью, чтобы справиться с соперником уровня «Питтсбурга», который набрал приличный ход и не испытывает проблем с мотивацией.

Ставка: «Питтсбург» победит за 2.36.

Прогноз: Без основного вратаря и устойчивого игрового рисунка в целом «Рейнджерс» не сумеют выдержать атакующее давление, которое, безусловно, попытается организовать «Питтсбург».

Ставка: Индивидуальный тотал «Рейнджерс» меньше 2.5 за 2.13.