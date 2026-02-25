В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на «PPG Paints-арене» 27 февраля. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Питтсбург — Нью-Джерси с коэффициентом для ставки за 2.09.

«Питтсбург»

Турнирное положение: После 56 матчей «Питтсбург» переместился на 5-ю строчку в таблице Восточной конференции с 70 очками в активе, по дополнительной разнице опередив «Баффало».

Последние матчи: После зрелищной победы над «Рейнджерс» 31 января (6:5) «Питтсбург» в домашних условиях не сумел разобраться с «Оттавой» (2:3).

Незадолго до олимпийской паузы команда Дэна Мьюза провела гостевую встречу с «Айлендерс», которая закончилась поражением (4:5, от). В другой выездной игре «Пингвинз» прибили «Баффало» (5:2).

Не сыграют: Калеб Джонс, Крис Летанг, Джек Сент-Айвени, Сидни Кросби.

Состояние команды: По ходу сезона «Питтсбург» демонстрирует абсолютную непоследовательность в результатах, которая к текущему моменту не мешает вести борьбу в зоне плей-офф.

Во второй половине января коллектив из Пенсильвании провел серию из шести побед кряду, четырежды на этом отрезке сокрушив соперников разного статуса с разницей в 3 шайбы и более.

«Нью-Джерси»

Турнирное положение: «Нью-Джерси» на момент написания провел 57 матчей, в которых заработал 58 очков. В таблице Востока представители Ньюарка затерялись на 15-й позиции.

Последние матчи: В домашней игре 30 января «Нью-Джерси» одержал верх над «Нэшвиллом» (3:2, от). За встречей с гостями из Теннесси последовала серия поражений.

Без набранных очков команда Шелдона Кифа осталась в матче на территории «Оттавы» (1:4), после чего уже в родных стенах «Девилз» не сумели справиться ни с «Коламбусом» (0:3), ни с «Айлендерс» (1:3).

Не сыграют: Люк Хьюз, Зак Макивен, Стефан Ноусен.

Состояние команды: На определенном отрезке сезона «Нью-Джерси» выбили из колеи потери ключевых лидеров. За это время команду настиг игровой кризис, а ее турнирное положение оказалось одним из худших на Востоке.

На текущий момент коллектив Шелдона Кифа не ведет борьбу за плей-офф — дистанция между топ-8 увеличилась до 11 пунктов — а с точки зрения цифр «Девилз» принадлежит худший на Востоке показатель результативности.

«Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси» в 2 последних домашних матчах с разницей в 3 шайбы и более

В 9 личных встречах на льду «Питтсбурга» из 11 последних команды забивали больше 5.5 голов

«Нью-Джерси» пропускал 4 шайбы в 3 последних гостевых матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Питтсбурга» оценивается букмекерами в 2.09, ничья — в 4.52, победа «Нью-Джерси» — в 3.02.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.98.

Прогноз: В условиях борьбы в среде топ-конкурентов «Питтсбургу» необходимы турнирные пополнения в матчах с соперниками уровня «Нью-Джерси», разлад в игре которых не позволяет вернуться в число фаворитов.

Ставка: «Питтсбург» победит за 2.09.

Прогноз: Для «Питтсбурга», который, как правило, играет в последнее время результативно, хлипкая оборона «Девилз» не станет проблемой в контексте попыток завладеть преимуществом.

Ставка: Индивидуальный тотал «Питтсбурга» больше 3 за 1.86.