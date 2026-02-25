прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.21

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет на «PNC-Арене» 27 февраля. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Каролина — Тампа-Бэй с коэффициентом для ставки за 2.21.

«Каролина»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Каролина» находится на 2-й позиции с 78 очками в активе, по дополнительной разнице отставая на момент написания от «Тампы».

Последние матчи: В начале февраля «Каролина» в домашних стенах обыграла «Лос-Анджелес» (3:2, от) и «Оттаву» (4:3).

Последнюю встречу перед паузой команда Рода Бриндамора провела на территории «Рейнджерс», с которыми управилась в довольно экономном режиме (2:0).

Не сыграют: Петр Кочетков, Эрик Робинсон.

Состояние команды: По ходу регулярного сезона «Каролина» не всегда демонстрирует стабильность, но темп турнирных приобретений выдерживает на самом высоком уровне.

В десяти предыдущих матчах «Харрикейнз» заработали 18 очков, а в восьми последних встречах в домашних стенах команда Рода Бриндамора зафиксировала семь победных результатов и один ничейный по итогам основного времени.

«Тампа-Бэй»

Турнирное положение: На момент написания «Тампа» провела 55 матчей и заработала 78 очков. В таблице Востока коллектив из Флориды обосновался на 1-й строке, по дополнительным цифрам опережая «Каролину».

Последние матчи: В начале февраля «Тампа-Бэй» в домашних стенах одержала эпичную победу над «Бостоном» (6:5, бул.).

Еще одну яркую встречу при своих трибунах с +2 в активе команда Джона Купера провела с «Баффало» (4:3, от). За игрой против «Сейбрз» последовала крупная победа над «Флоридой» (6:1).

Не сыграют: Макс Крозье, Эмиль Лиллеберг, Энтони Сирелли, Ник Пол, Виктор Хедман.

Состояние команды: «Тампа-Бэй» ведет плотную борьбу за верхнюю строчку в родной конференции и вместе с тем демонстрирует первоклассные статистические цифры.

Помимо пяти побед кряду — без учета результата встречи с «Торонто» — коллективу Джона Купера принадлежит первый на Востоке показатель результативности наряду с лучшим показателем пропущенных голов.

Статистика для ставок

«Каролина» не проигрывает дома на протяжении 3 последних матчей

В 4 последних личных встречах на льду «Каролины» команды забивали меньше 5.5 голов

«Тампа-Бэй» одержала 5 побед в 6 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 2.26, ничья — в 4.62, победа «Тампы-Бэй» — в 2.69.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.62, на тотал меньше 5.5 — за 2.29.

Прогноз: У лидеров Востока здорово выходит играть в темповой хоккей, а в условиях высокой турнирной мотивации команды наверняка будут нацелены на борьбу с преобладанием в ней атакующей остроты.

Ставка: Тотал больше 6.5 за 2.21.

Прогноз: Представители восточной вершины не захотят уступать друг другу в контексте динамики игры и степени креативности, поэтому матч может выйти за рамки основного времени.

Ставка: Ничья за 4.62.