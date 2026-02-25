прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.50

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 26 февраля. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор с коэффициентом для ставки за 2.50.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: С 64 очками после 58 матчей, «Салават Юлаев» переместился на 5-ю строчку в Восточной конференции, на 1 турнирный пункт опередив «Нефтехимик».

Последние матчи: Предыдущую игровую неделю «Салават Юлаев» начал с провального выезда на территорию СКА (0:4).

За неудачной игрой в Санкт-Петербурге последовал яркий перфоманс уфимцев на площадке «Трактора» (6:0). В домашней встрече команде Виктора Козлова не удалось справиться со «Спартаком» (3:5). Накануне «СЮ» переиграл «Сибирь» (3:2, от).

Не сыграют: В составе «Салавата Юлаева» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: На заключительном этапе регулярного сезона «Салават Юлаев» ведет борьбу за 5-ю строчку с «Нефтехимиком» и «Трактором». Стоит признать, команда неплохо справляется с давлением.

В десяти предыдущих матчах коллектив Виктора Козлова только дважды остался без победы. В пяти играх на этом же отрезке уфимцы не пропускали больше одной шайбы.

«Трактор»

Турнирное положение: После 58 матчей «Трактор» находится на 7-й позиции в Восточной конференции. С 62 очками на балансе, челябинцы опережают «Сибирь» на 4 пункта.

Последние матчи: В последней гостевой игре «Трактор» сгорел «Авангарду» (2:6). Затем в домашних стенах челябинцы позорно встретили «Салават Юлаев» (0:6).

В конце предыдущей недели команда Евгения Корешкова учинила расправу над «Трактором» (5:2), а в начале текущей одержала волевую победу над «Ладой» (4:2).

Не сыграют: У «Трактора» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: По ходу регулярного сезона «Трактор» не оправдывает ожиданий. Но пришедший на смену Бенуа Гру Евгений Корешков пытается это исправить.

В восьми последних матчах челябинцы установили шесть победных результатов, а в четырех встречах взятого игрового периода уральцы забрасывали соперникам 4 шайбы и более.

Статистика для ставок

«Салават Юлаев» победил в 3 личных встречах из 4 последних

«Салават Юлаев» не проигрывает «Трактору» на домашнем льду на протяжении 3 матчей кряду

В 7 последних личных встречах на территории «СЮ» команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 2.61, ничья — в 4.30, победа «Трактора» — в 2.41.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 4.5 — за 1.84.

Прогноз: Победный результат в личной встрече позволит уйти в небольшой отрыв в борьбе за итоговые позиции на Востоке. В столь важных условиях этой игры «Салават Юлаев» выйдет на домашний лед нацеленным на повторение успеха предыдущей личной встречи.

Ставка: «Салават Юлаев» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.50.

Прогноз: «Трактор» находится в числе самых часто пропускающих команд на Востоке, поэтому статистически «Салават Юлаев» имеет неплохие шансы выйти на высокий показатель результативности.

Ставка: Индивидуальный тотал «СЮ» больше 2.5 за 1.83.