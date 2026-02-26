Кто победил в борьбе за более высокую позицию на Востоке?

В четверг, 26 февраля, уфимский «Салават Юлаев» примет челябинский «Трактор» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

09' Удаление у «Салавата», на 2 минуты за подножку удален Денис Ян.

08' Позиционная атака «Салавата».

07' Коршков замыкал на дальней штаге ворот «Салавата» быструю атаку «Трактора», выручил хозяев вратарь Вязовой.

06' Гоол! 0:1. Джордан Гросс бросил от синей линии зоны атаки «Трактора», перекрыт был обзор у вратаря «Салавата», технично сделал решающее подправление Андрей Светлаков.

06' Гросс бросил с кистей с центра зоны атаки «Тактора», зафиксировал шайбу вратарь хозяев Семён Вязовой.

06' Удаление у «Салавата», а 2 минуты за удар клюшкой удален Артём Горшков.

05' Инициатива у «Салавата», вынуждены челябинцы защищаться.

04' Одолжает атаковать «Салават» после окончания большинства.

04' В полном составе играет «Трактор».

03' Расставились игроки «Салавата» в большинстве в зоне атаки, плотно в обороне действуют челябинцы.

02' Удаление у «Тактора», на 2 минуты за удар клюшкой удален Михал Чайковски.

01' Матч начался!

До матча

«Салават Юлаев»

С 64 очками после 58 матчей, «Салават Юлаев» переместился на 5-ю строчку в Восточной конференции, на 1 турнирный пункт опередив «Нефтехимик». Предыдущую игровую неделю «Салават Юлаев» начал с провального выезда на территорию СКА (0:4). За неудачной игрой в Санкт-Петербурге последовал яркий перфоманс уфимцев на площадке «Трактора» (6:0). В домашней встрече команде Виктора Козлова не удалось справиться со «Спартаком» (3:5). Накануне «СЮ» переиграл «Сибирь» (3:2, от).

На заключительном этапе регулярного сезона «Салават Юлаев» ведет борьбу за 5-ю строчку с «Нефтехимиком» и «Трактором». Стоит признать, команда неплохо справляется с давлением. В десяти предыдущих матчах коллектив Виктора Козлова только дважды остался без победы. В пяти играх на этом же отрезке уфимцы не пропускали больше одной шайбы. В составе «Салавата Юлаева» кадровые потери отсутствуют.

«Трактор»

После 58 матчей «Трактор» находится на 7-й позиции в Восточной конференции. С 62 очками на балансе, челябинцы опережают «Сибирь» на 4 пункта. В последней гостевой игре «Трактор» сгорел «Авангарду» (2:6). Затем в домашних стенах челябинцы позорно встретили «Салават Юлаев» (0:6). В конце предыдущей недели команда Евгения Корешкова учинила расправу над «Трактором» (5:2), а в начале текущей одержала волевую победу над «Ладой» (4:2).

По ходу регулярного сезона «Трактор» не оправдывает ожиданий. Но пришедший на смену Бенуа Гру Евгений Корешков пытается это исправить. В восьми последних матчах челябинцы установили шесть победных результатов, а в четырех встречах взятого игрового периода уральцы забрасывали соперникам 4 шайбы и более. У «Трактора» нет игроков, которые пропустят матч.

Личные встречи

«Салават Юлаев» победил в 3 личных встречах из 4 последних. «Салават Юлаев» не проигрывает «Трактору» на домашнем льду на протяжении 3 матчей кряду. В 7 последних личных встречах на территории «СЮ» команды забивали меньше 5.5 голов.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.50