прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.91

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Барыс-Арене» 22 февраля. Начало встречи — в 15:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Барыс — Северсталь с коэффициентом для ставки за 1.91.

«Барыс»

Турнирное положение: В 59 матчах «Барыс» заработал 46 очков, застряв на 10-м месте в Восточной конференции. От восьмерки казахстанцев отделяют 11 турнирных баллов.

Последние матчи: На прошлой неделе «Барыс» на площадке в Астане потерпел крупное поражение от СКА (0:5), но добился волевой победы над «Ладой» (5:3).

В другом матче при своих трибунах команда Михаила Кравца навязала борьбу «Металлургу» Мг, которому уступила в овертайме (2:3, от). В последней домашней встрече казахстанцы проиграли «Шанхайским Драконам» (3:4, от).

Не сыграют: Ансар Шайхмедденов.

Состояние команды: Для «Барыса» заключительный отрезок регулярного чемпионата превращается в формальность на фоне впустую потраченных амбиций.

Команда Михаила Кравца спикировала в борьбе за восьмерку, хотя накануне выдала серию упорнейших матчей на домашнем льду. В частности, в четырех играх в Астане были добыты 4 балла — негусто, но лучше, чем более ранний отрезок из шести поражений кряду.

«Северсталь»

Турнирное положение: «Северсталь» провела 59 матчей и заработала 76 очков, с которыми обосновалась на 2-й строчке на Западе, на 5 зачетных баллов отставая от «Локомотива».

Последние матчи: Неделей ранее «Северсталь» провела успешный выезд на территорию «Шанхайских Драконов» (3:2), после чего дома взяла верх над «Нефтехимиком» (3:1).

Еще один локальный успех команда Андрея Козырева зафиксировала накануне на льду СКА (3:2, бул.), за которым последовал выезд к «Трактору», где череповчане пережили новую неудачу (2:5).

Не сыграют: Тимофей Давыдов, Николай Чебыкин.

Состояние команды: «Северсталь» закрыла протокольный вопрос с кубковой квалификацией и настроена навязать борьбу «Локомотиву» за лидерство в родной конференции.

На фоне сохраняющейся разницы в -5 по отношению к ярославцам команда Андрея Козырева проводит не лучший отрезок в плане стабильности. В частности, в десяти предыдущих матчах череповчане одержали только пять побед.

Статистика для ставок

«Северсталь» победила «Барыс» в 3 последних личных встречах

«Северсталь» забивала 5 и более голов в 2 личных встречах из 3 последних

В 4 личных встречах из 5 последних в Казахстане «Барыс» не забивал больше 2 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Барыса» оценивается букмекерами в 3.44, ничья — в 4.41, победа «Северстали» — в 1.95.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.09, на тотал меньше 5.5 — за 1.81.

Прогноз: «Барыс» фактически выбыл из гонки за восьмерку, но на домашней площадке продолжает оказывать сопротивление командам, которые преследуют более высокие цели. В Астане «Северсталь» может столкнуться с давлением, способным лишить ее потенциальных +2 в гонке лидеров.

Ставка: «Барыс» не проиграет за 1.91.

Прогноз: «Северсталь» обладает одной из сильнейших атак в Западной конференции, поэтому «Барыс» в личной встрече возьмет за основу оборонительный хоккей, разрывая встречу на мелкие паузы и тем самым снижая результативность.

Ставка: Тотал меньше 5 за 2.10.