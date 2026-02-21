прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.95

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 22 февраля. Начало встречи — в 14:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Авангард — Амур с коэффициентом для ставки за 1.95.

«Авангард»

Турнирное положение: «Авангард» закрепился на 2-м месте в таблице Востока с 84 очками после 57 матчей. От «Металлурга» клуб из Омска отстает на 7 турнирных пунктов.

Последние матчи: В ходе предыдущей игровой недели «Авангард» на Дальнем Востоке добился побед над «Адмиралом» (3:2, бул.) и «Амуром» (6:2).

После этого омичи вернулись на домашний лед, где раздавили «Трактор» (6:2), потерпели крупное поражение от «Ак Барса» (2:5) и одержали волевую победу над «Сибирью» (2:1, бул.).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Александр Волков.

Состояние команды: «Авангард» проводит добротный регулярный чемпионат, оставаясь вторым на две конференции по темпу турнирных приобретений и обладая второй результативностью на Востоке.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В предыдущих четырнадцати матчах команда Ги Буше допустила всего два поражения, однако оба были зафиксированы в Омске. При этом только в одной домашней встрече из последних пяти «Авангард» забил больше 2-х голов.

«Амур»

Турнирное положение: После 58 матчей «Амур» находится на 9-м месте в таблице Восточной конференции. Заработав 48 очков, хабаровчане отстают от кубковой восьмерки на 8 баллов.

Последние матчи: После трех домашних поражений кряду «Амур» провел матч во Владивостоке, где добился уверенной победы над «Адмиралом» (3:0).

За региональным противостоянием последовала турнирно значимая победа над «Сибирью» (2:1, от). Между тем выезд на территории лидера Востока — «Металлурга» Мг — завершился для команды Александра Андриевского безуспешно (1:3).

Не сыграют: Роман Абросимов.

Состояние команды: На финальном рубеже регулярного чемпионата «Амур» еще надеется проложить себе путь в кубковый раунд. Однако абсолютная непоследовательность в результатах мешает продвижению хабаровчан.

Пока «Сибирь» выдерживает хороший темп на дистанции, в том числе и в топ-матчах, команда Александра Андриевского действует на инстинктах, чередуя непродолжительные успехи с провальными сериями.

Статистика для ставок

«Авангард» одержал 5 побед в 6 последних личных встречах

В 8 личных встречах из 10 последних команды забивали меньше 5.5 голов

В 4 последних личных встречах на льду «Авангарда» команды забивали меньше 4.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 1.43, ничья — в 5.61, победа «Амура» — в 6.53.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 5.5 — за 1.93.

Прогноз: «Авангард» на домашнем льду ранее допустил несколько осечек, чем, безусловно, попытается воспользоваться кусачий и мотивированный «Амур». Хабаровчане явно нацелены навязать борьбу, за счет которой в матче будет установлен высокий порог обоюдной результативности.

1.95 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Авангард — Амур принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.95.

Прогноз: «Авангард» провел не лучшие несколько игр в домашних стенах, но на этом фоне наверняка надеется прокачать игру и забрать уверенный результат, задав высокий темп борьбы и агрессии в зоне атаки.

1.84 Индивидуальный тотал «Авангарда» больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.84 на матч Авангард — Амур принесёт прибыль 840₽, общая выплата — 1840₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Авангарда» больше 3.5 за 1.84.