прогноз на матч НХЛ, ставка за 4.20

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет в Нижнем Новгороде на арене «Нагорный» 21 февраля, начало — в 17:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Торпедо — Ак Барс с коэффициентом для ставки за 4.20.

«Торпедо»

Турнирное положение: Хоккеисты из Нижнего Новгорода обеспечили себе участие в плей-офф КХЛ. «Торпедо» в Западной конференции занимает 4 место, в 58 матчах нижегородцы набрали 72 очка.

Последние матчи: «Торпедо» завоевал путевку в плей-офф лиги после того, как одержал победу в матче против «Шанхайских Драконов». Всё решилось в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью (3:3). Победную шайбу в дополнительное время забросил Владимир Ткачёв.

Не сыграют: В составе команды нет травмированных хоккеистов.

Состояние команды: Прервалась проигрышная серия команды, которая состояла из трёх матчей, ранее нижегороды уступили в поединках против «Динамо» (2:4), «Ак Барса» (3:4 — после овертайма) и «Лады» (1:3).

«Ак Барс»

Турнирное положение: «Ак Барс» обеспечил себе место в плей-офф, заняв 3 место в Восточной конференции. В 57 матчах регулярного чемпионата казанцы набрали 79 очков.

Последние матчи: Казанский коллектив продолжает гостевую серию игр, в этот раз «Ак Барс» одержал победу над аутсайдером лиги — командой «Лада» (4:2). В составе «барсов» по шайбе забросили Александр Барабанов и Дмитрий Яшкин, ещё дубль оформил Нэйтан Тодд.

Не сыграют: У «Ак Барса» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Победная серия хоккеистов Анвара Гатиятулина состоит из трёх матчей, выиграв также у «Авангарда» (5:2) «Торпедо» (4:3 — после овертайма).

Статистика для ставок

«Торпедо» занимает 4 место в Западной конференций

«Ак Барс» занимает 3 место в Восточной конференций

В этом сезоне «Ак Барс» выиграл у «Торпедо» (4:3 — после овертайма)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» букмекерами оценивается в 2.35, ничья — в 4.20, а победа «Торедо» — в 2.55.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.75.

Прогноз: «Ак Барс» в этом сезоне одержал победу над «Торпедо» и знает подход к сопернику, однако «Торпедо» также способен удивить «барсов», ожидаем упорной борьбы со стороны оппонентов, не исключаем, что казанцы и нижегородцы сыграют овертайм.

Ставка: Будет ничья с коэффициентом 4.20.

Прогноз: В первой личной встрече сезона «Ак Барс» и «Торпедо» забросили друг другу 7 шайб.

Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.10.