«Амур» одержит победу в битве за Дальний Восток?

прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 16 февраля. Начало встречи — в 12:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Адмирал — Амур с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Адмирал»

Турнирное положение: «Адмирал» провел 54 матча, в которых заработал 38 очков. В таблице Восточной конференции приморцы пригвоздились к 11-й позиции, на 17 баллов отстав от восьмерки.

Последние матчи: Последние игровые недели «Адмирал» проводит в рамках длинной домашней серии, которая началась с поражения от «Автомобилиста» (1:4).

В других матчах на «Фетисов-Арене» команда Олега Браташа проиграла «Торпедо» (2:3, от), «Барысу» (1:4), «Авангарду» (2:3, бул.) и «Трактору» (2:3).

Не сыграют: Владимир Брюквин, Александр Дарьин.

Состояние команды: «Адмирал» давно выбыл из гонки за плей-офф, которую, по сути, не успел толком начать. Концовку регулярки приморцы также доигрывают на автопилоте.

В пятнадцати предыдущих матчах команда Олега Браташа зафиксировала только один победный результат. На этом же отрезке дальневосточники пропускали 4 шайбы и более в восьми встречах.

«Амур»

Турнирное положение: В активе «Амура» — 45 очков после 55 матчей. В таблице Восточной конференции команда из Хабаровска находится на 9-й строке, на 10 пунктов отставая от «Сибири».

Последние матчи: Незадолго до небольшой передышки в чемпионате «Амур» на домашнем льду дважды кряду прибил «Барыс» (2:1, бул, 4:2) и проиграл «Торпедо» (1:2).

В ходе текущей хоккейной недели команда Александра Андриевского драматично уступила «Трактору» (5:6) и сгорела «Авангарду» (2:6).

Не сыграют: Роман Абросимов.

Состояние команды: Шансы «Амура» пробиться в кубковый раунд угасают с каждым провальным результатом и чередой успехов, которые поставила на поток «Сибирь».

Неделями ранее команда Александра Андриевского прервала серию из девяти поражений за счет трех побед кряду. Но этот импульс оказался краткосрочным: в трех последних встречах хабаровчане остались без зачетных баллов.

Статистика для ставок

«Адмирал» не выигрывает на домашнем льду на протяжении 8 последних матчей

«Адмирал» обыграл «Амур» в 5 последних домашних матчах

В 7 личных встречах из 10 последних во Владивостоке команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается букмекерами в 2.51, ничья — в 4.30, победа «Амура» — в 2.51.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.24, на тотал меньше 5.5 — за 1.71.

Прогноз: Дальневосточное дерби — классика непредсказуемая. Но если взять за основу форму последних недель и соревновательную составляющую, то «Амур» видится фаворитом, прежде всего, с точки зрения глубины состава и потребности в турнирных приобретениях.

Ставка: «Амур» победит в матче за 1.90.

Прогноз: В личных встречах во Владивостоке «Адмирал», как правило, забрасывает много, поэтому команде Александра Андриевского со своей стороны важно выйти на высокий показатель результативности.

Ставка: Индивидуальный тотал «Амура» больше 2.5 за 1.97.