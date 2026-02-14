прогноз на матч Олимпийских игр за 1.84

В рамках общего этапа Олимпиады-2026 Канада встретится с Францией. Игра пройдет на хоккейной арене «Санта-Джулия» 15 февраля. Начало матча — в 18:40 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Канада — Франция с коэффициентом для ставки за 1.84.

Канада

Турнирное положение: На счету Канады — 6 очков после двух матчей. В таблице группы А «кленовые» занимают 1-е место, обеспечив досрочный выход в четвертьфинал.

Последние матчи: В первой встрече Канада прибила Чехию — сборную, которую называли прямым конкурентом в борьбе за распределение верхних позиций (5:0).

Не менее уверенно коллектив Джона Купера разобрался со Швейцарией накануне (5:1). Первые шайбы на этой Олимпиаде забросили Коннор Макдэвид и Сидни Кросби.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Из свежих потерь в составе Канады числится защитник Джош Моррисси.

Состояние команды: Канада выдала блистательный старт и досрочно вышла в 1/4 финала, где в сущности готова переехать любого соперника.

Прогнозы и ставки на хоккей

Разрывная атака, собранная тренерским штабом Джона Купера, продемонстрировала свою эффективность в любых сочетаниях против сильнейших представителей группы А. В полном порядке к текущему моменту находится и вратарский дуэт «кленовых».

Франция

Турнирное положение: Без набранных баллов по итогам двух матчей, Франция обосновалась на 4-м месте в группе А, на 3 пункта отставая от Швейцарии и Чехии.

Последние матчи: В стартовой игре на этой Олимпиаде сборная Франции без шансов сгорела Швейцарии (0:4).

В разы воодушевленнее в атакующем ключе команда Йорика Трея выглядела во встрече с Чехией, которой также уступила (3:6), правда, сумела навязать борьбу, выдав исключительную реализацию — 25% при 12 бросках в створ.

Не сыграют: Матч рискуют пропустить Жордан Перре и Томас Тири.

Состояние команды: В матче против Чехии сборная Франции выдала свой максимум. Команда Трея сумела психологически вернуться после 0:2 в первом периоде и выдала исключительный отрезок во второй двадцатиминутке.

Тем не менее на дистанции разница в классе становится фактором, определяющим баланс сил. Французы неважно выглядят в обороне, испытывают проблемы в переходных фазах и с точки зрения надежности вратарей.

Статистика для ставок

Канада обыграла Францию в 6 последних личных встречах кряду

Канада громила Францию с разницей в 3 шайбы и более в 3 матчах из 4 последних

Канада забивала 5 и более голов в 3 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Канады оценивается букмекерами в 1.02, ничья — в 24.00, а победа Франции — в 38.00.

На тотал больше 7.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 7.5 — за 1.90.

Прогноз: В заключительном матче группы А встретятся команды из разных широт. Как правило, в такого рода матчах речь идет не о том, кому достанутся очки, а скорее о том, насколько уверенной будет победа фаворитов.

1.84 Канада победит во всех периодах Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.84 на матч Канада — Франция позволит вывести на карту выигрыш 840₽, общая выплата — 1840₽

Ставка: Канада победит во всех периодах за 1.84.

Прогноз: Перед плей-офф команда Джона Купера могла бы поберечь силы, но разрыв в классе между соперниками настолько очевиден, что «кленовые», как кажется, переедут Францию на спокойствии.

1.90 Тотал больше 7.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Канада — Франция принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Тотал больше 7.5 за 1.90.