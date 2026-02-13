прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет в «Большом» 14 февраля. Начало встречи — в 17:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Сочи — Локомотив с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Сочи»

Турнирное положение: «Сочи» провел 53 матча, в которых набрал 39 очков. В таблице Западной конференции южане находятся на 11-м месте, по дополнительным цифрам отставая от «Лады».

Последние матчи: В матче 1 февраля «Сочи» встретился с «Локомотивом» в Ярославле, где потерпел крупное поражение (0:3).

В других гостевых играх южане уступили ЦСКА (1:3) и были раздавлены «Сибирью» (1:10). За позорным перфомансом в Новосибирске последовал удачный выезд на площадку «Нефтехимика» (5:3).

Не сыграют: Денис Венгрыжановский, Максим Третьяк.

Состояние команды: Для «Сочи» текущий отрезок регулярного чемпионата является исключительно протокольным, без решения задач, имеющих предметную турнирную значимость.

Команда Дмитрия Михайлова томится на дне аутсайдерской зоны, остается худшей в лиге по результативности на момент написания и является первой в списке самых часто пропускающих в КХЛ (3,53 шайбы в среднем).

«Локомотив»

Турнирное положение: В 56 матчах «Локомотив» набрал 77 очков, с которыми закрепился на 1-й позиции в таблице Запада, на 4 балла опережая «Динамо» Минск.

Последние матчи: В первой февральской встрече «Локомотив» в домашних стенах без шансов прибил «Сочи» (3:0).

В другой игре при своих трибунах команда Игоря Никитина взяла верх над «Спартаком» (3:1), а позже — разобралась на выезде с «Шанхайскими Драконами» (2:0), но проиграла «Динамо» Минск (2:4).

Не сыграют: У «Локомотива» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: «Локомотив» остается исключительным коллективом в границах Западной конференции. Команда уходит в отрыв в гонке лидеров и демонстрирует лучшую за последние месяцы форму.

Помимо первого в лиге показателя по пропущенным шайбам, коллектив Боба Хартли ранее поставил на поток победные результаты. До недавнего выезда в Минск «Ярославль» одержал семь побед и обеспечил путевку в плей-офф.

Статистика для ставок

«Локомотив» одержал 6 побед кряду в последних личных встречах

В 5 личных встречах из 6 последних «Сочи» не забивал больше 1 гола

В 12 личных встречах из 13 последних команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сочи» оценивается букмекерами в 5.92, ничья — в 5.10, победа «Локомотива» — в 1.50.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.89, на тотал меньше 5.5 — за 1.99.

Прогноз: «Локомотив» на фоне «Сочи» выглядит командой из другого измерения. С учетом полного превосходства в мастерстве и в плане тактическом встреча пройдет по правилам и основам гостевой команды.

Ставка: «Локомотив» не проиграет ни в одном периоде за 1.90.

Прогноз: Как статистически худшая атака лиги справится с самой крепкой обороной в чемпионате — вопрос, кажется, риторический. Вряд ли в этой встрече у гостей возникнут серьезные проблемы в своей зоне.

Ставка: Индивидуальный тотал «Сочи» меньше 2 за 1.76.