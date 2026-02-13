прогноз на матч Олимпийских игр за 2.16

В рамках общего этапа Олимпиады-2026 Германия встретится с Латвией. Игра пройдет на хоккейной арене «Ро» 14 февраля. Начало матча — в 14:10 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Германия — Латвия с коэффициентом для ставки за 2.16.

Германия

Турнирное положение: В первом туре общего этапа олимпийского турнира Германия набрала 3 очка, с которыми закрепилась на 2-месте в Группе С, по разнице голов отстав от США.

Последние матчи: В первом матче Германия не без трудностей разобралась со сборной Дании — 3:1.

Победу немцам принесли шайба Леона Драйзайтля и дубль Тима Штюцле. За три периода команда Харольда Крайса нанесла 26 бросков в створ при 38 попытках в исполнении датчан.

Не сыграют: В составе Германии кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: В дебютной встрече Германия не позволила состояться сенсации, добившись результата за счет очевидной разницы в классе форвардов первых звеньев.

Прогнозы и ставки на хоккей

По игровой структуре к коллективу Крайса могут возникать вопросы. В частности, немцы проседают в своей зоне, делая ставку на индивидуальные действия вратаря. Так, в матче против Дании Филипп Грубауэр совершил 37 спасений — 97,37%.

Латвия

Турнирное положение: Без набранных очков на старте и ввиду худшей разницы пропущенных голов, Латвия затерялась на 4-й позиции в группе С.

Последние матчи: В рамках премьерной встречи на Играх в Милане сборная Латвии встретилась с безусловным фаворитом — сборной США, которой вполне ожидаемо сгорела крупно — 1:5.

Против Штатов латвийцам хватило устойчивости на первый период, прошедший при относительном равенстве. Единственный гол в составе бордовых провел Ренарс Крастенбергс.

Не сыграют: В состав Латвии не заявлены из-за травм Родриго Аболс и Эрик Матейко.

Состояние команды: Команда Латвии понимает, что в своей группе она не борется за верхние позиции и вместе с тем не является фаворитом длинного квалификационного пути.

Со скромным по своему потенциалу составом, Латвия формирует игровой рисунок за счет защиты, рассчитывая вместе с тем на вратарский класс, тогда как свежесть и острота на льду — это не про коллектив Харийса Витолиньша.

Статистика для ставок

Германия победила Латвию в 4 встречах из 5 последних

Германия забивала 4 и более голов в 2 последних личных встречах

В 5 личных встречах из 6 последних команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Германии оценивается букмекерами в 1.66, ничья — в 4.70, а победа Латвии — в 4.37.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.01, на тотал меньше 5.5 — за 1.80.

Прогноз: Игру против Латвии бундестим вправе рассматривать исключительно как возможность добрать важные 3 очка. Для потенциальной победы немцы обладают необходимым тактическим и кадровым ресурсом наряду с хорошим мотивационным подтекстом.

Ставка: Германия победит + ТБ 4.5 за 2.16.

Прогноз: Латвия — неуступчивая команда, умеющая ловить кураж после сильных стартовых минут. Для Германии по этой причине важно провести мощный первый период, к чему команда Харольда Крайса, как кажется, будет готова.

Ставка: Германия победит в первом периоде за 2.24.