Швеция справится с одним из прямых конкурентов?

прогноз на матч Олимпийских игр за 1.86

В рамках общего этапа Олимпиады-2026 Финляндия встретится со Швецией. Игра пройдет на хоккейной арене «Санта-Джулия» 13 февраля. Начало матча — в 14:10 (мск).

Финляндия

Турнирное положение: В первом туре общего этапа Олимпийских игр сборная Финляндии осталась без набранных очков и рухнула на 4-е место в таблице группы В.

Последние матчи: В первом матче на Играх 2026 года Финляндия встретилась со Словакией, которой сгорела крупно — 1:4.

За час игрового времени команда Антти Пеннанена нанесла 40 бросков в створ, а автором единственной шайбы стал Элли Толванен, отличившийся на 5-й минуте второго периода.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Ранее из состава Финляндии выбыл Укко-Пекка Луукконен.

Состояние команды: В дебютном матче в Милане Финляндия предпочла сыграть академично и потерпела фиаско. Команда Пеннанена владела бросками, тогда как словаки наказывали за любые недоработки в своей зоне.

Прогнозы и ставки на хоккей

Несмотря на преимущество по числу атакующих моментов, их реальная острота была не столь безусловной. Отдельные вопросы вызвала игра Юусе Сароса, который закончил встречу с 87,5% спасений.

Швеция

Турнирное положение: На старте Игр в Милане Швеция набрала 3 очка и обосновалась на 1-м месте в группе В, опередив Словакию по числу забитых и пропущенных.

Последние матчи: Первую встречу сборная Швеции провела против Италии и одержала волевую и весьма непростую по своему характеру победу — 5:2.

Несмотря на разницу в счете и безусловное преимущество по броскам в створ ворот (60:22), команде Сэма Халлама пришлось приложить усилия, чтобы прежде всего устранить недочеты, возникшие в ходе контригры итальянцев.

Не сыграют: За Швецию не сыграют Йонас Бродин и Лео Карлссон.

Состояние команды: Внезапно пропустив от итальянцев первыми, шведы быстро вернулись в игру по счету, но затем не без проблем справились с аутсайдером за счет разницы в классе.

Несмотря на то что такого рода встречу вряд ли можно считать показательной, на фоне обороняющегося соперника команда Халлама продемонстрировала не лучшую эффективность звеньев с точки зрения реализации.

Статистика для ставок

Швеция обыграла Финляндию в 4 последних личных встречах в разных турнирах

Швеция забивала 4 гола и более в 3 личных встречах из 4 последних

В 3 личных встречах из 4 последних команды забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Финляндии оценивается букмекерами в 3.58, ничья — в 4.40, а победа Швеции — в 1.86.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.06, на тотал меньше 5.5 — за 1.76.

Прогноз: Для группы В матч между Финляндией и Швецией является центральным, победа в котором может рассматриваться как заявка на уверенный плей-офф раунд. В контексте личной встречи команда Сэма Халлама выглядит более устойчивой в обороне и цельной тактически, а значит — имеет все шансы обойти прямого конкурента.

1.86 Швеция победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.86 на матч Финляндия — Швеция принесёт чистый выигрыш 860₽, общая выплата — 1860₽

Ставка: Швеция победит за 1.86.

Прогноз: Обе команды умеют надежно защищаться и действовать, отталкиваясь от наступательных возможностей соперника, поэтому матч вряд ли раскроется в плане результативности.

1.76 Тотал меньше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.76 на матч Финляндия — Швеция принесёт прибыль 760₽, общая выплата — 1760₽

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.76.