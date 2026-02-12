прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.50

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «УГМК-Арене» 13 февраля. Начало встречи — в 17:00 (мск).

«Автомобилист»

Турнирное положение: В 53 матчах «Автомобилист» набрал 64 очка, с которыми находится на 4-м месте Восточной конференции, на 5 пунктов опережая «Нефтехимик».

Последние матчи: Ряд предыдущих матчей «Автомобилист» провел на выезде, начав серию с дальневосточного региона, где случилось поражение от «Амура» (2:5) при победе над «Адмиралом» (4:1).

В следующем матче команда Николая Заварухина одержала верх над «Авангардом» (3:2, от), тогда как в последней встрече крупно уступила «Металлургу» Мг (1:4).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Дмитрий Юдин.

Состояние команды: «Автомобилист» уверенно движется в сторону кубковых серий, тогда как регулярный сезон в целом формируется за счет череды амплитудных этапов

Прогнозы и ставки на КХЛ

В десяти последних матчах команда Николая Заварухина забрала семь победных результатов. Достаточно уверенно уральцы выглядят и на домашнем катке, где накануне удалось набрать 17 очков в девяти играх.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: После 54 матчей «Динамо» Москва обосновалось на 7-й позиции Западной конференции с 62 очками на балансе. По дополнительной разнице бело-голубые отстают от «Спартака».

Последние матчи: В ряде матчей перед звездной паузой в чемпионате «Динамо» Москва на домашнем льду проиграло ЦСКА (2:4), «Северстали» (2:3) и «Авангарду» (1:4).

Первую игру после короткого отдыха команда Вячеслава Козлова провела на территории «Спартака», над которым одержала победу (3:2).

Не сыграют: Кирилл Готовец.

Состояние команды: На флажке регулярного сезона «Динамо» Москва переживает самый серьезный кризис. Команда была вытеснена за пределы верхней пятерки и опустилась в игровом ключе.

На три победных результата в последних одиннадцати встречах пришлись восемь поражений. Между тем только в одном матче из недавних семи москвичи забили больше 2-х голов.

Статистика для ставок

«Автомобилист» одержал 8 побед в 9 последних домашних матчах

«Динамо» обыграло «Автомобилист» в 4 последних личных встречах

В 5 личных встречах из 6 последних команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.30, ничья — в 4.29, победа «Динамо» Москва — в 2.76.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.73.

Прогноз: Екатеринбуржцы не обходятся без осечек, хотя текущий отрезок в целом проводят неплохо, в особенности в домашних стенах, где команда Николая Заварухина, как кажется, имеет все козыри на руках на фоне безобразного «Динамо».

2.50 «Автомобилист» не проиграет + ТМ 5.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч Автомобилист — Динамо Москва принесёт чистый выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: «Автомобилист» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.50.

Прогноз: На домашней арене «Автомобилист» набирает очки в девяти последних матчах, включая восемь победных. Статистически и по игре уральцы выглядят убедительно и обоснованно считаются фаворитами.

1.77 «Автомобилист» победит в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.77 на матч Автомобилист — Динамо Москва принесёт прибыль 770₽, общая выплата — 1770₽

Ставка: «Автомобилист» победит в матче за 1.77.