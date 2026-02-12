«Авангард» пройдется по соперникам из нижней половины таблицы?

прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Платинум Арене» 13 февраля. Начало встречи — в 12:15 (мск).

«Амур»

Турнирное положение: «Амур» провел 54 матча и набрал 45 очков, с которыми находится на 9-м месте в Восточной конференции, на 8 зачетных баллов отставая от зоны Кубка.

Последние матчи: 29 января «Амур» разнес «Автомобилист» (5:2) в первом матче в рамках домашней серии.

Позднее на своей территории команда Александра Андриевского дважды кряду взяла верх над «Барысом» (2:1, бул, 4:2) и уступила «Торпедо» (1:2). В последней встрече хабаровчане с боем проиграли «Трактору» (5:6).

Не сыграют: Роман Абросимов.

Состояние команды: «Амур» остается единственным конкурентом «Сибири» в борьбе за восьмерку, но в этой гонке выглядит далеко не фаворитом. Команда способна на единичные заряды бодрости, но на длительном промежутке она действует неудачно.

Прогнозы и ставки на КХЛ

До паузы в чемпионате коллектив Александра Андриевского выдал редкую для себя серию из трех побед, однако перед этим хабаровчане устроились на девять поражений кряду.

«Авангард»

Турнирное положение: После 53 матчей «Авангард» находится на 2-м месте в Восточной конференции, имея в активе 78 очков. От лидера — «Металлурга» — омичей отделяют 8 пунктов.

Последние матчи: В начале месяца «Авангард» провел короткий выезд, который завершился победами над «Динамо» Москва (4:1) и «Шанхайскими Драконами» (5:3).

Во встрече 5 февраля на домашнем льду команда Ги Буше потерпела поражение от «Автомобилиста» (2:3, от). Дальневосточную же серию «Авангард» начал с волевой победы над «Адмиралом» (3:2, бул.).

Не сыграют: Александр Волков.

Состояние команды: «Авангард» оказался в числе первых клубов, закрывших вопрос кубковой квалификации. Текущий отрезок в исполнении «Омска» сопровождается качественным хоккеем.

За десять предыдущих матчей команда Ги Буше заработала 19 очков из 20, при этом в пяти играх на этом отрезке омичи забрасывали не менее 4-х шайб, а еще в четырех — не пропускали больше одного гола.

Статистика для ставок

«Авангард» обыграл «Амур» в 7 личных встречах из 10 последних

В 3 последних личных встречах команды забивали меньше 4.5 голов

В 4 личных встречах из последних 5 «Амур» не забивал больше 1 гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается букмекерами в 4.59, ничья — в 4.59, победа «Авангарда» — в 1.68.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.03, на тотал меньше 5.5 — за 1.86.

Прогноз: «Амур» надеется вернуться в кубковую зону и не теряет мотивацию, однако в контексте встречи в «Авангардом» на передний план выходит командный класс, за счет которого омичи без вопросов должны решать свои задачи в Хабаровске.

Ставка: «Авангард» победит с форой -1 за 1.90.

Прогноз: С судорожной обороной «Амура» команда Ги Буше не станет церемониться и выдаст мощные три периода, которые будут сопровождаться высоким исполнением в зоне атаки.

Ставка: «Авангард» забьет во всех периодах за 2.95.