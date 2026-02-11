СКА едет в Астану за победным результатом

прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.89

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Барыс Арене» 12 февраля. Начало встречи — в 17:30 (мск).

«Барыс»

Турнирное положение: «Барыс» по-прежнему находится на 10-м месте Восточной конференции после 55 сыгранных матчей. С 42 очками на балансе, команда из Астаны отстает от топ-8 на 11 пунктов.

Последние матчи: После крупного домашнего поражения от «Адмирала» 28 января (2:5) «Барыс» отправился на Дальний Восток, где провел три встречи.

В рамках гостевой серии команда Михаила Кравца дважды кряду проиграла «Амуру» (1:2, бул, 2:4), тогда как в последнем матче добилась крупной победы над «Адмиралом» (4:1).

Не сыграют: Мэйсон Морелли.

Состояние команды: «Барыс» все еще надеется вернуться в борьбу за плей-офф, сохраняя математические шансы. Но будем честны: фактические возможности у команды отсутствуют.

Для этого команде Михаила Кравца необходим колоссальный рывок при условии синхронного спада «Сибири» и «Амура». Однако рывок этот ставится под сомнение, особенно с учетом десяти поражений в двенадцати последних матчах.

СКА

Турнирное положение: В таблице Запада СКА законсервирован на 8-й позиции с 60 очками, добытыми в 53 матчах. От 9-го «Шанхая» петербуржцы дистанцировались на 13 пунктов.

Последние матчи: В матче 1 февраля СКА потерпел гостевое поражение от ЦСКА (2:3, бул.), а двумя днями позже одержал победу над «Динамо» Минск (4:3, бул.).

Выездом в Беларусь армейцы прервали серию из семи отрицательных результатов, после чего обыграли «Северсталь» в Череповце (3:1). В последней встрече команда Игоря Ларионова разнесла «Нефтехимик» (5:1).

Не сыграют: Никита Зайцев, Тревор Мерфи, Игорь Ларионов.

Состояние команды: Петербуржцы проводят откровенно слабый сезон. И речь в данном контексте не только о недавней серии из семи поражений кряду.

По ходу чемпионата команду Игоря Ларионова шатает из стороны в сторону. В попытках выйти на стабильный уровень исполнения, СКА накануне одержал три победы кряду, причем не пропустив больше 1 гола в двух встречах.

Статистика для ставок

«Барыс» проиграл в 7 домашних матчах из 8 последних

СКА обыграл «Барыс» в 6 последних личных встречах кряду

«Барыс» не забивал больше 1 гола в 3 личных встречах из 4 предыдущих

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Барыса» оценивается букмекерами в 3.67, ничья — в 4.38, победа СКА — в 1.89.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.13, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.

Прогноз: Команде Игоря Ларионова крайне важно прибавлять на флажке регулярки в попытках улучшить турнирное положение. Игра против судорожного «Барыса» в данном контексте идеально вписывается в возможности СКА.

1.89 СКА победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.89 на матч Барыс — СКА принесёт чистый выигрыш 890₽, общая выплата — 1890₽

Ставка: СКА победит за 1.89.

Прогноз: В условиях проблем, которые «Барыс» от матча к матчу испытывает в обороне, СКА — на фоне собственной нестабильности — способен добиться высокого процента реализации.

1.92 Индивидуальный тотал СКА больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Барыс — СКА принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Ставка: Индивидуальный тотал СКА больше 3 за 1.92.