прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.82

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 10 февраля, начало — в 15:30 (мск).

«Сибирь»

Турнирное положение: В Восточной конференции «Сибирь» занимает 8 место, в 55 матчах регулярного чемпионата новосибирцы набрали 51 очко. Команда Ярослава Люзенкова пытается удержаться в топ-8, чтобы попасть в плей-офф КХЛ, сибиряки опережают главного конкурента — команду «Амур» на 6 пунктов.

Последние матчи: На домашнем льду «Сибирь» потерпела крупное поражение от «Нефтехимика» (2:5).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных игроков на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах Континентальной хоккейной лиги сибиряки одержали победы над клубами «Ак Барс» (2:2, 2:0 — победа после буллитов), «Динамо» Минск (4:1), «Торпедо» (4:2), а также проиграл «Трактору» (1:3).

«Сочи»

Турнирное положение: «Сочи» занимает 10 место в Западной конференции, в 51 игре «леопарды» набрали всего 37 очков. Команде будет непросто зацепиться в восьмёрке, от СКА южане отстают на 21 балл.

Последние матчи: «Леопарды» потерпели поражение в матче против ЦСКА (1:3).

Не сыграют: В составе «Сочи» потери отсутствуют.

Состояние команды: Проигрышная серия «Сочи» состоит из трёх матчей, в которую входят игры против «Локомотива» (0:3) и «Шанхайских Драконов» (2:5).

Статистика для ставок

«Сибирь» занимает 8 место в Восточной конференции

«Сочи» занимает 10 место в Западной конференции

В этом сезоне «Сибирь» переиграла «Сочи» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» букмекерами оценивается в 1.70, ничья — в 4.30, а победа «Сочи» — в 4.30.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.75.

Прогноз: «Сибирь» стремится удержать место в топ-8 Восточной конференции, которое даёт право сыграть в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Новосибирцы в этом сезоне обыгрывали «Сочи», к тому же у южан наблюдается проигрышная серия, которую вполне могут продлить новосибирцы.

Ставка: Фора «Сибири» (-1) с коэффициентом 1.82.

Прогноз: В прошлой очной встрече «Сибирь» и «Сочи» заброисили 3 шайбы. Хоккеисты вполне могут сыграть по низам в предстоящей игре регулярного чемпионата.

Ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.03.