прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.80

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Юта» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Дельта Центр» 5 февраля, начало — в 05:00 (мск).

«Юта»

Турнирная таблица: В Западной конференции команда из Солт-Лейк-Сити занимает 6 место, «Юта» в 56 матчах регулярного чемпионата набрала 62 очка.

Последние матчи: «Юта» на домашнем льду нанесла поражение «Ванкуверу» (6:2). По шайбе в сетку ворот соперника забросили Джон-Джейсон Петерка, Лоусон Крауз, Михаил

Сергачев. Лучшим игроком поединка стал Ник Шмалц, который оформил хет-трик.

Не сыграют: В составе «Юты» не сыграют травмированные Логан Кули и Александр Керфут.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Состояние команды: Хоккеистам Андре Туриньи удалось прервать чёрную полосу игр, которая состоит из двух матчей. «Юта» ранее проиграла в матчах против «Далласа» (2:3) и «Каролины» (4:5).

«Детройт»

Турнирное положение: Хоккеисты Тодда Маклеллана занимают 3 место в таблице Восточной конференции. «Детройт» в 57 играх набрал 72 очка, «крылья» одержали 33 победы и потерпели 24 поражения.

Последние матчи: «Детройт» на выезде одержал уверенную победу над лидером Западной конференции — «Колорадо» (2:0). В составе «красно-белых» по голу забили Марко Каспер и Лукас Рэймонд.

Не сыграют: Хоккеисты из Мичигана не смогут рассчитывать на травмированного Симона Эдвинссона.

Состояние команды: «Детройт» прервал проигрышную серию, которая состоит из трёх матчей. Ранее «крылья» уступили в играх против «Колорадо» (0:5), «Лос-Анджелеса» (1:3) и «Вашингтона» (3:3, 2:3 — после буллитов).

Статистика для ставок

«Детройт» занимает 3 место в Восточной конференции

«Юта» занимает 6 место в Западной конференции

В этом сезоне «Юта» одержала победу над «Детройтом» (4:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Юты» оценивается букмекерами в 2.07, ничья — в 4.20, а победа «Детройта» — в 3.00.

На тотал больше 6 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 6 — за 1.77.

Прогноз: Обе команды прервали проигрышную серию, однако «Детройт» после победы над лидером Запада, может поймать кураж. Ожидаем, что хоккеисты из Мичигана, как минимум не проиграют в основное время поединка.

1.80 Ничья или победа «Детройта» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Юта» — «Детройт» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Ничья или победа «Детройта» с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка, в очной встрече соперники забросили друг другу 5 шайб.

2.15 ТМ 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Юта» — «Детройт» позволит вывести на карту выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.15.