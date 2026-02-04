В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Юта» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Дельта Центр» 5 февраля, начало — в 05:00 (мск).
«Юта»
Турнирная таблица: В Западной конференции команда из Солт-Лейк-Сити занимает 6 место, «Юта» в 56 матчах регулярного чемпионата набрала 62 очка.
Последние матчи: «Юта» на домашнем льду нанесла поражение «Ванкуверу» (6:2). По шайбе в сетку ворот соперника забросили Джон-Джейсон Петерка, Лоусон Крауз, Михаил
Сергачев. Лучшим игроком поединка стал Ник Шмалц, который оформил хет-трик.
Не сыграют: В составе «Юты» не сыграют травмированные Логан Кули и Александр Керфут.
Состояние команды: Хоккеистам Андре Туриньи удалось прервать чёрную полосу игр, которая состоит из двух матчей. «Юта» ранее проиграла в матчах против «Далласа» (2:3) и «Каролины» (4:5).
«Детройт»
Турнирное положение: Хоккеисты Тодда Маклеллана занимают 3 место в таблице Восточной конференции. «Детройт» в 57 играх набрал 72 очка, «крылья» одержали 33 победы и потерпели 24 поражения.
Последние матчи: «Детройт» на выезде одержал уверенную победу над лидером Западной конференции — «Колорадо» (2:0). В составе «красно-белых» по голу забили Марко Каспер и Лукас Рэймонд.
Не сыграют: Хоккеисты из Мичигана не смогут рассчитывать на травмированного Симона Эдвинссона.
Состояние команды: «Детройт» прервал проигрышную серию, которая состоит из трёх матчей. Ранее «крылья» уступили в играх против «Колорадо» (0:5), «Лос-Анджелеса» (1:3) и «Вашингтона» (3:3, 2:3 — после буллитов).
Статистика для ставок
- «Детройт» занимает 3 место в Восточной конференции
- «Юта» занимает 6 место в Западной конференции
- В этом сезоне «Юта» одержала победу над «Детройтом» (4:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Юты» оценивается букмекерами в 2.07, ничья — в 4.20, а победа «Детройта» — в 3.00.
На тотал больше 6 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 6 — за 1.77.
Прогноз: Обе команды прервали проигрышную серию, однако «Детройт» после победы над лидером Запада, может поймать кураж. Ожидаем, что хоккеисты из Мичигана, как минимум не проиграют в основное время поединка.
Ставка: Ничья или победа «Детройта» с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка, в очной встрече соперники забросили друг другу 5 шайб.
Ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.15.