прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.99

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 4 февраля. Начало встречи — в 12:30 (мск).

«Адмирал»

Турнирное положение: «Адмирал» провел 51 встречу, сумев набрать 37 очков. В таблице Восточной конференции приморцы затерялись на 11-м месте, на 14 баллов отставая от зоны Кубка.

Последние матчи: В гостевой игре 28 января «Адмирал» одержал разгромную победу над «Барысом» (5:2), которая стала второй с двумя набранными очками в 2026 году.

Последовавшее возвращение на домашний лед запомнилось крупным поражением от «Автомобилиста» (1:4). В следующей игре команда Олега Браташа уступила «Торпедо» (2:3, от).

Не сыграют: Александр Дарьин.

Состояние команды: В нынешнем сезоне безвольный «Адмирал» довольно рано выпал из борьбы за плей-офф. Теперь приморцы заканчивают тяжелейший чемпионат в роли неудачников.

Прогнозы и ставки на КХЛ

До недавней победы над «Барысом» владивостокцы потерпели девять поражений кряду. При этом по потерянным очкам команда Олега Браташа входит в тройку слабейших среди 22 представителей КХЛ.

«Барыс»

Турнирное положение: «Барыс» по-прежнему находится на 10-й строке Востока. С 40 баллами после 54 матчей, казахстанцы отстают от зоны плей-офф на 11 очков.

Последние матчи: В одном из матчей прошлой игровой недели «Барыс» на домашнем льду не справился с «Адмиралом» (2:5).

После разноса в Астане коллектив Михаила Кравца завернул на Дальний Восток, где накануне потерпел два поражения от «Амура» (1:2, бул, 2:4).

Не сыграют: Мэйсон Морелли.

Состояние команды: На фоне сильной «Сибири» и кусачего «Амура» шансы «Барыса» вернуться в зону Кубка ничтожно малы. Команда выглядит безобразно и не может выправить игру.

На отрезке в двенадцать последних матчей казахстанцы зафиксировали только один победный результат, тогда как их голевая активность является второй среди наиболее низких на Востоке (117 голов).

Статистика для ставок

«Адмирал» не побеждает в родных стенах на протяжении 5 последних матчей

В 4 личных встречах из последних 5 команды забивали больше 5.5 голов

«Барыс» проиграл в 9 гостевых матчах кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается букмекерами в 2.40, ничья — в 4.19, победа «Барыса» — в 2.66.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.23, на тотал меньше 5.5 — за 1.72.

Прогноз: «Адмирал» ужасен на дистанции, да и в сущности с такой игрой не решает никаких задач. «Барыс» со своей стороны далек от оптимальной формы, но вместе с тем еще надеется вернуться в борьбу за топ-8.

1.99 «Барыс» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.99 на матч Адмирал — Барыс позволит вывести на карту выигрыш 990₽, общая выплата — 1990₽

Ставка: «Барыс» победит в матче за 1.99.

Прогноз: По аналогии с последней личной встречей эта игра должна раскрыться в плане результативности, но в этот раз наступательную инициативу попытается забрать коллектив из Астаны.

1.80 Тотал больше 5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч Адмирал — Барыс принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Тотал больше 5 за 1.80.