В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 4 февраля. Начало встречи — в 12:30 (мск).
«Адмирал»
Турнирное положение: «Адмирал» провел 51 встречу, сумев набрать 37 очков. В таблице Восточной конференции приморцы затерялись на 11-м месте, на 14 баллов отставая от зоны Кубка.
Последние матчи: В гостевой игре 28 января «Адмирал» одержал разгромную победу над «Барысом» (5:2), которая стала второй с двумя набранными очками в 2026 году.
Последовавшее возвращение на домашний лед запомнилось крупным поражением от «Автомобилиста» (1:4). В следующей игре команда Олега Браташа уступила «Торпедо» (2:3, от).
Не сыграют: Александр Дарьин.
Состояние команды: В нынешнем сезоне безвольный «Адмирал» довольно рано выпал из борьбы за плей-офф. Теперь приморцы заканчивают тяжелейший чемпионат в роли неудачников.
До недавней победы над «Барысом» владивостокцы потерпели девять поражений кряду. При этом по потерянным очкам команда Олега Браташа входит в тройку слабейших среди 22 представителей КХЛ.
«Барыс»
Турнирное положение: «Барыс» по-прежнему находится на 10-й строке Востока. С 40 баллами после 54 матчей, казахстанцы отстают от зоны плей-офф на 11 очков.
Последние матчи: В одном из матчей прошлой игровой недели «Барыс» на домашнем льду не справился с «Адмиралом» (2:5).
После разноса в Астане коллектив Михаила Кравца завернул на Дальний Восток, где накануне потерпел два поражения от «Амура» (1:2, бул, 2:4).
Не сыграют: Мэйсон Морелли.
Состояние команды: На фоне сильной «Сибири» и кусачего «Амура» шансы «Барыса» вернуться в зону Кубка ничтожно малы. Команда выглядит безобразно и не может выправить игру.
На отрезке в двенадцать последних матчей казахстанцы зафиксировали только один победный результат, тогда как их голевая активность является второй среди наиболее низких на Востоке (117 голов).
Статистика для ставок
- «Адмирал» не побеждает в родных стенах на протяжении 5 последних матчей
- В 4 личных встречах из последних 5 команды забивали больше 5.5 голов
- «Барыс» проиграл в 9 гостевых матчах кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается букмекерами в 2.40, ничья — в 4.19, победа «Барыса» — в 2.66.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.23, на тотал меньше 5.5 — за 1.72.
Прогноз: «Адмирал» ужасен на дистанции, да и в сущности с такой игрой не решает никаких задач. «Барыс» со своей стороны далек от оптимальной формы, но вместе с тем еще надеется вернуться в борьбу за топ-8.
Ставка: «Барыс» победит в матче за 1.99.
Прогноз: По аналогии с последней личной встречей эта игра должна раскрыться в плане результативности, но в этот раз наступательную инициативу попытается забрать коллектив из Астаны.
Ставка: Тотал больше 5 за 1.80.