прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.30

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Лада-Арене» 3 февраля. Начало встречи — в 18:00 (мск).

«Лада»

Турнирное положение: После 52 матчей в активе «Лады» — 36 набранных баллов. В таблице Западной конференции команда находится на 11-м месте.

Последние матчи: Последнюю игровую неделю «Лада» провела в статусе гостевого коллектива, начав серию выездов с поражения от «Динамо» Москва (1:3).

Крупным провалом для тольяттинцев обернулась встреча на территории «Спартака» (2:6). Днями ранее команда Павла Десяткова провалила игру на площадке «Локомотива» (1:3).

Не сыграют: В составе «Лады» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: «Лада» завершает сезон без каких-либо предметных целей. Команда входит в пятерку худших в чемпионате по результативности и пропускает больше остальных (181).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Во второй половине января тольяттинцы зафиксировали три победных результата кряду. Однако более продолжительная серия насчитывает пятнадцать поражений в двадцати матчах.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: К этому моменту «Металлург» Мг провел 50 матчей, в которых заработал 82 очка. В таблице Восточной конференции южноуральцы занимают 1-е место.

Последние матчи: После поражения от «Сибири» 22 января (1:2) «Металлург» Мг выдал серию побед в домашних стенах.

Очередной цикл уверенный результатов начался с матча против «Амура» (4:2). Тем временем на прошлой неделе команда Андрея Разина поочередно расправилась с «Трактором» (3:2) и «Динамо» Минск (5:4).

Не сыграют: У «Металлурга» Мг нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: «Металлург» Мг — безусловный лидер чемпионата по набранным очкам и результативности. Команда уверенно движется к Кубку Континента в качестве первого представителя будущего этапа плей-офф.

До недавнего поражения от «Сибири» коллектив Андрея Разина одержал восемь побед кряду, тогда как в семи встречах из десяти последних уральцы забивали 4 гола и более.

Статистика для ставок

«Лада» не проигрывает на домашнем льду на протяжении 3 последних матчей

«Металлург» Мг одержал 3 гостевые победы кряду, забивая 4 гола и более

«Металлург» Мг одержал 5 побед кряду в последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» оценивается букмекерами в 5.93, ничья — в 5.31, победа «Металлурга» Мг — в 1.48.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.76, на тотал меньше 5.5 — за 2.16.

Прогноз: «Магнитке» предстоит провести матч на территории соперника, утратившего мотивационный фон и вместе с тем — устойчивый игровой рисунок. При таких условиях команда Андрея Разина способна добиться полного контроля над игрой.

2.30 «Металлург» Мг забьет во всех периодах Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч Лада — Металлург Мг принесёт чистый выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: «Металлург» Мг забьет во всех периодах за 2.30.

Прогноз: Статистически худшая оборона лиги едва ли сумеет справиться с сильнейшей в чемпионате атакой. Так, «Металлургу» ничего не помешает выйти на привычно высокий показатель результативности.

1.73 Индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.73 на матч Лада — Металлург Мг принесёт прибыль 730₽, общая выплата — 1730₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 3.5 за 1.73.