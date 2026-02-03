Во вторник, 3 февраля, тольяттинская «Лада» примет магнитогорский «Металлург» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

21' Второй период начался!

Статистика после первого периода Телеграм ХК «Лада»

20' Перерыв. В обоюдоострой игре, удалось хоккеистам «Металлурга» реализовать один из своих шансов в атаке.

19' В полном составе играет «Металлург».

18' Чивилёв бросал после поперечной передачи от Кугрышева по воротам «Металлурга», успел переместиться в рамке вратарь Набоков.

18' Получается шайбу из своей зоны вывести у игроков «Металлурга» в меньшинстве.

17' Удаление у «Металлурга», за блокировку на 2 минуты оштрафован Алексей Маклюков.

17' Контр-атака «Металлурга», Козлов бросал с близкого расстояния, но защитник «Лады» Арсен Таймазов успел клюшку под полет шайбы подставить.

16' Отодвинула «Магнитка» игру в среднюю зону.

15' Закрыли хоккеисты «Лады» магнитогорцев в зоне атаки и готовят угрозу воротам Набокова.

15' В игре много борьбы, единоборства определяют вектор направления атаки.

13' Позиционная атака «Металлурга», внимательно обороняются хоккеисты из Тольятти.

12' Макаров ненс резкий бросок в створ ворот «Металлурга», зафиксировал шайбу вратарь Набоков.

11' Сильный бросок Сёмина по воротам «Магнитки», выкатившись из ворот Набоков на себя шайбу поймал.

10' В высоком темпе развивается игра, соперники атакой на атаку отвечают.

09' С броском Николая Макарова в нижний угол ворот «Металлурга» справился вратарь Набоков, щитком шайбу отразив.

09' Гоол! 0:1. Александр Петунин броском с отрицательного угла послал шайбу в спину вратарю «Лады», не успел переместиться Бочаров.

09' Исхаков в упор бросал в створ ворот «Лады» после обостряющей передачи от Петунина, тащит хозяев вратарь Бочаров.

08' Бросок Михайлиса из круга вбрасывания «Лады», шайба попала в шлем вратарю Бочарову.

07' Пыталась «Лада» войти в зону атаки через вброс шайбы по борту, но защитники «Магнитки» первыми на шайбе оказались.

06' Алтыбармакян бросил по воротам «Металлурга» с центра зоны, отразил шайбу вратарь гостей Илья Набоков.

05' Продолжает атаковать «Металлург» после окончания большинства.

04' В полном составе играет «Лада».

04' Бросок Канцерова с близкого расстояния в створ ворот «Лады» после классного розыгрыша большинства, выручил хозяев вратарь Иван Бочаров.

03' Удаётся в меньшинстве хоккеистам «Лады» вывести шайбу из своей зоны.

02' Удаление у «Лады», на 2 минуты за задержку соперника удален Иван Савчик.

02' Позиционная атака «Металлурга».

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Лады».

До матча

17:58 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

17:50 Матч пройдет на «Лада-Арене» в Тольятти, вмещающей 6200 зрителей.

17:40 Главными судьями матча будут Васильев Алексей из Санкт-Петербурга и Максим Сидоренко из Минска.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Лады» Телеграм ХК «Лада»

«Лада»: Трушков, Бочаров; Земчёнок, Уильямс, Коттон, Таймазов, Сёмин, Морозов, Белоусов, Макаров; Чивилёв, Савчук, Кугрышев, Савчик, Червоненко, Обидин, Кузнецов, Тянулин, Гоголев, Алтыбармакян, Сетдиков, Юрчо.

Стартовый состав «Металлурга» Телеграм ХК «Металлург»

«Металлург»: Смолин, Набоков; Орехов, Пресс, Яковлев, Хабаров, Минулин, Маклюков, Паливко; Канцеров, Михайлис, Силантьев, Ткачёв, Исхаков, Барак, Толчинский, Вовченко, Петунин, Козлов, Фёдоров, Коробкин, Коротков.

«Лада»

После 52 матчей в активе «Лады» — 36 набранных баллов. В таблице Западной конференции команда находится на 11-м месте. Последнюю игровую неделю «Лада» провела в статусе гостевого коллектива, начав серию выездов с поражения от «Динамо» Москва (1:3). Крупным провалом для тольяттинцев обернулась встреча на территории «Спартака» (2:6). Днями ранее команда Павла Десяткова провалила игру на площадке «Локомотива» (1:3).

«Лада» завершает сезон без каких-либо предметных целей. Команда входит в пятерку худших в чемпионате по результативности и пропускает больше остальных (181). Во второй половине января тольяттинцы зафиксировали три победных результата кряду. Однако более продолжительная серия насчитывает пятнадцать поражений в двадцати матчах. В составе «Лады» кадровые потери отсутствуют.

«Металлург»

К этому моменту «Металлург» Мг провел 50 матчей, в которых заработал 82 очка. В таблице Восточной конференции южноуральцы занимают 1-е место. После поражения от «Сибири» 22 января (1:2) «Металлург» Мг выдал серию побед в домашних стенах. Очередной цикл уверенный результатов начался с матча против «Амура» (4:2). Тем временем на прошлой неделе команда Андрея Разина поочередно расправилась с «Трактором» (3:2) и «Динамо» Минск (5:4).

«Металлург» Мг — безусловный лидер чемпионата по набранным очкам и результативности. Команда уверенно движется к Кубку Континента в качестве первого представителя будущего этапа плей-офф. До недавнего поражения от «Сибири» коллектив Андрея Разина одержал восемь побед кряду, тогда как в семи встречах из десяти последних уральцы забивали 4 гола и более. У «Металлурга» Мг нет игроков, которые пропустят матч.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды провели между собой 1 матч в рамках регулярного сезона КХЛ. В Магнитогорске 12-го ноября победил «Металлург» со счетом 6:4.

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 28 матчей. В 15 играх победил «Металлург» в основное время, в 6 «Лада». В овертаймах победа чаще оказывалась за тольяттинцами: 2 победы «Лады» и 1 у «Металлурга». В серии буллитов команды все 4 победы остались за «Металлургом».

