прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.37

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Литл Сизарс Арене» 31 января. Начало встречи — в 03:30 (мск).

«Детройт»

Турнирное положение: После 54 матчей «Детройт» находится на 3-м месте Восточной конференции с 69 очками в активе, по дополнительным показателям отставая от 2-й «Каролины».

Последние матчи: Накануне «Детройт» провел выездную серию, в ходе которой обыграл «Торонто» (2:1, от), уступил «Миннесоте» (4:3, от) и прибил «Виннипег» (5:1).

В ночь на 28 января «Ред Уингз» сыграли дома с «Лос-Анджелесом». В матче против бывшей команды Тодда Маклеллана «Детройт» потерпел поражение (1:3).

Не сыграют: Симон Эдвинссон.

Состояние команды: «Детройт» проводит удивительный по качеству сезон. Так, команда из Мичигана отчается одной из наиболее стабильных среди претендентов в верхней половине таблицы.

В одиннадцати предыдущих матчах коллектив Тодда Маклеллана одержал восемь побед. Четырежды кряду на данном отрезке «Ред Уингз» зафиксировали этот результат в родных стенах.

«Вашингтон»

Турнирное положение: В 54 матчах «Вашингтон» заработал 57 очков, с которыми прописался на 12-м месте Восточной конференции, на 4 турнирных балла отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: Неделей ранее «Вашингтон» на территории Канады проиграл «Ванкуверу» (3:4), взял верх над «Калгари» (3:1) и уступил «Эдмонтону» (5:6, от).

Последнюю встречу команда Спенсера Карбери провела на площадке «Сиэтла», где потерпела крупное поражение с единственной шайбой Александра Овечкина в составе «Кэпс» (1:5).

Не сыграют: Пьер-Люк Дюбуа, Расмус Сандин.

Состояние команды: В последнее время «Вашингтон» уж точно не блистает. Команда отдаляется от кубковой зоны и не может добиться целостности в игре.

В семи предыдущих матчах коллектив Спенсера Карбери допустил шесть поражений. В пяти встречах в рамках описываемого игрового периода «Кэпиталз» доставали из своей сетки 4 шайбы и более.

Статистика для ставок

«Детройт» одержал 8 побед в 10 последних домашних матчах

«Детройт» обыграл «Вашингтон» в 3 личных встречах из 5 последних

«Детройт» одержал 5 побед в 6 последних личных встречах на своей территории

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Детройта» оценивается букмекерами в 2.37, ничья — в 4.21, победа «Вашингтона» — в 2.69.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.79, на тотал меньше 5.5 — за 2.12.

Прогноз: «Детройт» в этом сезоне выглядит уверенно на домашнем льду. Даже при эпизодических провалах «Ред Уингз» видятся безусловными фаворитами на фоне безобразного «Вашингтона».

2.37 «Детройт» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.37 на матч Детройт — Вашингтон принесёт чистый выигрыш 1370₽, общая выплата — 2370₽

Ставка: «Детройт» победит за 2.37.

Прогноз: В структуре «Вашингтона» творится полный бардак, в особенности в зоне защиты, которая рассыпается под натиском. «Детройт» со своей стороны способен организовать давление, за счет которого выйдет на высокий показатель голов.

2.00 Индивидуальный тотал «Детройта» больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Детройт — Вашингтон позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Детройта» больше 3 за 2.00.