Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 28 января.

«Бостон» — «Нэшвилл» — 3:2 ОТ

В голевой атаке хозяев в овертайме поучаствовал российский нападающий Марат Хуснутдинов, сделавший голевую передачу.

«Бостон» набрал 65 очков в 54 матчах и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Нэшвилл» идет на 11-й строчке в Западной конференции — 53 очка в 52 играх.

«Детройт» — «Лос-Анджелес» — 1:3

Российский нападающий «Кингз» Андрей Кузьменко стал автором победного гола.

«Лос-Анджелес» набрал 57 очков в 51 матче и занимает 8-е место в Западной конференции. «Детройт» идет на третьей строчке в Восточной конференции — 69 очков в 54 играх.

«Монреаль» — «Вегас» — 3:2 ОТ

Российский нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев оформил дубль. Его признали третьей звездой встречи

«Нью-Джерси» — «Виннипег» — 3:4

«Виннипег» набрал 49 очков в 52 матчах и занимает 13-е место в Западной конференции. «Нью-Джерси» идет на 13-й строчке в Восточной конференции — 56 очков в 53 играх.

«Торонто» — «Баффало» — 4:7

«Баффало» одержал четвертую победу подряд и с 65 очками в 52 матчах занимает 4-е место в Восточной конференции. «Торонто» идет на 12-й строчке — 57 очков в 53 играх.

«Флорида» — «Юта» — 3:4

Российский защитник Михаил Сергачев отметился голом. Теперь у 27-летнего россиянина 37 (8+29) очков в 53 играх этого сезона.

Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 16 из 19 бросков по воротам.

«Миннесота» — «Чикаго» — 4:3 Б

Форвард «Блэкхокс» Илья Михеев забросил одну шайбу.

Российский нападающий «Уайлд» Яков Тренин забил один гол.

Форвард хозяев Кирилл Капризов не отметился результативными действиями, но стал автором победного буллита.

«Сент-Луис» — «Даллас» — 3:4

«Даллас» набрал 69 очков в 53 матчах и занимает 2-е место в Западной конференции. «Сент-Луис» идет на 15-й строчке — 47 очков в 53 играх.

«Ванкувер» — «Сан-Хосе» — 2:5

Российский голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 23 броска за игру.

«Сан-Хосе» набрал 57 очков за 51 матч и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Ванкувер» (39 очков после 53 игр) располагается на последней, 16-й строчке.

«Сиэтл» — «Вашингтон» — 5:1

У гостей единственный гол забил российский нападающий Александр Овечкин. 40-летний форвард в сезоне-2025/26 в 54 матчах набрал 45 (22+23) очков.

«Сиэтл» (57 очков после 52 встреч) располагается на 10-м месте в таблице Западной конференции. «Вашингтон» идет на 12-м месте в Восточной конференции с 57 очками после 54 игр.