В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Клаймат Пледж-Арене» 28 января. Начало встречи — в 06:00 (мск).
«Сиэтл»
Турнирное положение: После 51 встречи «Сиэтл» расположен на 10-й позиции Запада с 55 очками на счету. От зоны плей-офф команда из Вашингтона отстает по дополнительным показателям.
Последние матчи: Всю предыдущую игровую неделю «Сиэтл» провел на домашней арене. Серия матчей в родных стенах началась с крупного поражения от «Питтсбурга» (3:6).
Следом команда Лэйна Ламберта переехала «Айлендерс», но уступила «Анахайму» (2:4). В последнем матче «Кракен» разобрался с «Нью-Джерси» (4:2).
Не сыграют: Бен Майерс, Мэтт Мюррей.
Состояние команды: Кампания «Сиэтла» сосредоточена на попытках пролезть в кубковую зону, но в условиях сверхплотной борьбы динамика «Кракена» остается нестабильной.
На десять последних матчей команды Лэйна Ламберта пришлись семь поражений. Кроме того, в четырех играх из недавних шести в ворота коллектива из Вашингтона забрасывали 4 шайбы и более.
«Вашингтон»
Турнирное положение: С 57 очками после 53 матчей, столичный коллектив рухнул на 12-ю строчку Восточной конференции, на 2 зачетных балла отставая от зоны плей-офф.
Последние матчи: Три предыдущие встречи «Вашингтон» провел в рамках канадской серии, стартовавшей с поражения от «Ванкувера» (3:4).
Следующей точкой в турнирном маршруте «Кэпиталз» стала Альберта, где команда Спенсера Карбери одержала верх над «Калгари» (1:3), но уступила «Эдмонтону» (5:6, от).
Не сыграют: Пьер-Люк Дюбуа, Расмус Сандин.
Состояние команды: В контексте последних результатов «Вашингтон» выглядит ужасно, особенно если учесть динамику движения в рамках более раннего этапа регулярки.
Кризисный коллектив Спенсера Карбери добился всего одной победы в шести недавних встречах. На этом же отрезке «Кэпиталз» пропускали 4 шайбы и более в четырех матчах.
Статистика для ставок
- «Вашингтон» потерпел 6 поражений в 8 последних гостевых матчах
- «Вашингтон» обыграл «Сиэтл» в 4 личных встречах кряду
- В 6 личных встречах из 7 последних команды забивали меньше 5.5 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Сиэтла» оценивается букмекерами в 2.69, ничья — в 4.21, победа «Вашингтона» — в 2.37.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.79, на тотал меньше 5.5 — за 2.12.
Прогноз: Обе команды подходят к личной встрече с широтой проблем, не в последнюю очередь связанных с безобразной игрой в зоне защиты. В условиях отсутствия целостности в обороне на переднем плане в этом матче может оказаться активная атака.
Ставка: Тотал больше 6 за 2.03.
Прогноз: «Вашингтон» выйдет на лед «Сиэтла» в статусе равного соперника, получив возможность добиться редкого в последние недели победного результата.
Ставка: «Вашингтон» победит в матче за 1.82.