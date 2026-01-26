Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 26 января.

«Торонто» — «Колорадо» — 1:4

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей.

«Эвеланш» набрали 79 очков и лидируют в турнирной таблице Западной конференции, «Мэйпл Лифс» с 57 очками — на 12-й строчке «Востока».

«Сиэтл» — «Нью-Джерси» — 4:2

«Сиэтл» набрал 55 очков 51 матче и занимает 10-е место в Западной конференции. «Нью-Джерси» идет на 13-й строчке в Восточной конференции — 56 очков в 52 играх.

«Оттава» — «Вегас» — 7:1

«Оттава» набрала 55 очков в 52 матчах и занимает 15-е место в Восточной конференции. «Вегас» идет на 4-й строчке в Западной конференции — 62 очка в 51 игре.

«Ванкувер» — «Питтсбург» — 2:3

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провел на льду 13 минут и забил гол.

«Питтсбург» одержал четвертую победу подряд и с 63 очками в 51 матче занимает 5-е место в Восточной конференции. «Ванкувер» идет последним в Западной конференции — 39 очков в 52 играх.

«Чикаго» — «Флорида» — 1:5

Российский голкипер «Пантерз» Даниил Тарасов отразил 19 из 20 бросков по своим воротам.

Российский защитник «Блэкхокс» Илья Михеев отметился голевой передачей. Теперь у 31-летнего россиянина 18 (9+9) очков в 47 играх.

«Калгари» — «Анахайм» — 3:4 ОТ

«Анахайм» набрал 59 очков в 52 матчах и занимает 7-е место в Западной конференции. «Калгари» идет на 13-й строчке — 48 очков в 52 играх.