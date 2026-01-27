прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.82

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Вегас». Игра пройдет в «Белл-центре» 28 января. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Монреаль»

Турнирное положение: В таблице Востока «Монреаль» обосновался на 6-й строчке с 63 очками в активе. Так, по итогам 52 матчей канадцы из Квебека отстают от верхней тройки на 3 турнирных пункта.

Последние матчи: В ходе последней игровой недели «Монреаль» в родных стенах оформил результативную победу над «Миннесотой» (4:3).

В следующей встрече в Канаде команда Мартена Сан-Луи не смогла справиться с «Баффало» (2:4). Накануне «Хабс» понесли потери на территории «Бостона» (3:4).

Не сыграют: Патрик Лайне, Алекс Ньюхук.

Состояние команды: «Монреаль» увеличил отставание от группы лидеров Востока, поэтому приоритетной задачей для канадцев сейчас является попытка добраться до 4-й позиции.

В последних восьми матчах команда Мартена Сан-Луи потерпела пять поражений, а по итогам 52 проведенных встреч стала худшей в конференции по количеству пропущенных шайб (175).

«Вегас»

Турнирное положение: «Вегас» прописался на 4-й строчке конференции, на 5 баллов отставая от лидерской тройки. Квартет Запада «рыцари» замыкают с 62 очками после 51 встречи.

Последние матчи: Серию последних игр «Вегас» проводит за пределами домашней арены. В одном из матчей днями ранее «Голден Найтс» потерпели поражение от «Бостона» (3:4).

Яркой победой завершился выезд команды Брюса Кэссиди на территорию «Торонто» (6:3), за которым последовал провал на площадке соседней «Оттавы» (1:7).

Не сыграют: Картер Харт, Бретт Хауден, Уильям Карлссон, Брэйден Макнэбб, Алекс Пьетранжело, Брэндон Саад, Колтон Сиссонс, Коул Райнхардт.

Состояние команды: В ходе предыдущих недель «Вегас» выдал серию из семи побед кряду, которые в плотной конкуренции не позволили выпасть за пределы первой четверки Запада.

Тем временем широкий список травмированных сказывается на свежести команды на дистанции, которой присущи регулярные циклы спадов, подобные текущему, насчитывающему три поражения в четырех недавних встречах.

Статистика для ставок

«Монреаль» победил в 2 последних личных встречах

«Монреаль» забивал 3 и более голов в 3 личных встречах из 4 последних

В 6 личных встречах из 9 последних команды забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Монреаля» оценивается букмекерами в 2.36, ничья — в 4.37, победа «Вегаса» — в 2.65.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.51, на тотал меньше 5.5 — за 2.38.

Прогноз: Форма «Монреаля» не позволяет рассчитывать на стабильные турнирные приобретения, однако «Вегас» в условиях больших кадровых проблем снова начал проседать по качеству. На домашнем льду «Канадиенс» воспользуются проблемами гостей из Невады и заберут столь необходимый победный результат.

Ставка: «Монреаль» победит в матче за 1.82.

Прогноз: В трех предыдущих встречах «Вегас» доставал из своей сетки от трех шайб и более, что является тревожной новостью незадолго до игры на льду одной из самых забивных команд чемпионата.

Ставка: Индивидуальный тотал «Монреаля» больше 3 за 1.75.