прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.15

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет на «Литл Сесарс Арене» 28 января, начало — в 03:00 (мск).

«Детройт»

Турнирное положение: «Детройт» — один из лидеров Восточной конференции, команда занимает 2 место, в 53 матчах регулярного чемпионата «крылья» набрали 69 очков.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «Детройт» переиграл «Виннипег» (5:1). Дубль в матче оформил нападающий Джейти Компер, ещё по шайбе в сетку ворот соперника забросили Лукас Рэймонд, Алекс Дебринкэт и Марко Каспер.

Не сыграют: Хоккеисты из Мичигана не смогут рассчитывать на травмированного Симона Эдвинссона. В строй команды после травмы вернулся Патрик Кейн.

Состояние команды: «Детройт» на регулярной основе набирает очки, проиграв в овертайме «Миннесоте» (3:4), а также переиграв «Торонто» (2:1 — после овертайма) и «Оттаву» (4:3 — после овертайма).

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: В Западной конференции хоккеисты «Лос-Анджелеса» занимают 9 место, в 50 матчах калифорнийцы набрали 55 очков.

Последние матчи: Калифорнийцы на выезде одержали победу против «Сент-Луиса» (4:4, 2:1 — после буллитов). Победные шайбы в составе «Лос-Анджелеса» забросили Адриан Кемпе и Тревор Мур.

Не сыграют: Под вопросом участие словенского нападающего Анже Копитара.

Состояние команды: Победная серия «Кингз» состоит из двух матчей, переиграв также «Рейнджерс» (4:3).

Статистика для ставок

«Детройт» занимает 2 место в Восточной конференции

«Лос-Анджелес» занимает 9 место в Западной конференции

В этом сезоне «Детройт» переиграл «Лос-Анджелес» в серии буллитов (3:3, 1:0 — после

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Детройта» оценивается букмекерами в 2.20, ничья — в 4.20, а победа «Лос-Анджелеса» — в 2.75.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.82, на тотал меньше 5.5 — за 2.00.

Прогноз: «Детройт» и «Лос-Анджелес» в среднем за матч забрасывают по 3-4 шайбы. Ожидаем сверхрезультативной игры со стороны хоккеистов из Мичигана и Калифорнии.

2.15 ТБ 6 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Детройт» — «Лос-Анджелес» принесёт чистый выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.15.

Прогноз: Не исключаем, что командам придется определить победителя в овертайме или в серии буллитов. Ожидаем, что основное время поединка завершится вничью.

4.20 Будет ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 4.20 на матч «Детройт» — «Лос-Анджелес» принесёт чистый выигрыш 3200₽, общая выплата — 4200₽

Ставка: Будет ничья с коэффициентом 4.20.