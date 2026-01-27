В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет на «Литл Сесарс Арене» 28 января, начало — в 03:00 (мск).
«Детройт»
Турнирное положение: «Детройт» — один из лидеров Восточной конференции, команда занимает 2 место, в 53 матчах регулярного чемпионата «крылья» набрали 69 очков.
Последние матчи: В рамках минувшего тура «Детройт» переиграл «Виннипег» (5:1). Дубль в матче оформил нападающий Джейти Компер, ещё по шайбе в сетку ворот соперника забросили Лукас Рэймонд, Алекс Дебринкэт и Марко Каспер.
Не сыграют: Хоккеисты из Мичигана не смогут рассчитывать на травмированного Симона Эдвинссона. В строй команды после травмы вернулся Патрик Кейн.
Состояние команды: «Детройт» на регулярной основе набирает очки, проиграв в овертайме «Миннесоте» (3:4), а также переиграв «Торонто» (2:1 — после овертайма) и «Оттаву» (4:3 — после овертайма).
«Лос-Анджелес»
Турнирное положение: В Западной конференции хоккеисты «Лос-Анджелеса» занимают 9 место, в 50 матчах калифорнийцы набрали 55 очков.
Последние матчи: Калифорнийцы на выезде одержали победу против «Сент-Луиса» (4:4, 2:1 — после буллитов). Победные шайбы в составе «Лос-Анджелеса» забросили Адриан Кемпе и Тревор Мур.
Не сыграют: Под вопросом участие словенского нападающего Анже Копитара.
Состояние команды: Победная серия «Кингз» состоит из двух матчей, переиграв также «Рейнджерс» (4:3).
Статистика для ставок
- «Детройт» занимает 2 место в Восточной конференции
- «Лос-Анджелес» занимает 9 место в Западной конференции
- В этом сезоне «Детройт» переиграл «Лос-Анджелес» в серии буллитов (3:3, 1:0 — после
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Детройта» оценивается букмекерами в 2.20, ничья — в 4.20, а победа «Лос-Анджелеса» — в 2.75.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.82, на тотал меньше 5.5 — за 2.00.
Прогноз: «Детройт» и «Лос-Анджелес» в среднем за матч забрасывают по 3-4 шайбы. Ожидаем сверхрезультативной игры со стороны хоккеистов из Мичигана и Калифорнии.
Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.15.
Прогноз: Не исключаем, что командам придется определить победителя в овертайме или в серии буллитов. Ожидаем, что основное время поединка завершится вничью.
Ставка: Будет ничья с коэффициентом 4.20.