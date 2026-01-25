Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 25 января.

«Айлендерс» — «Баффало» — 0:5

Две шайбы забросил Джейсон Зукер. Две ассиста на счету Маттиаса Самуэльссона и Райана Маклеода.

«Сэйбрз» одержали 3-ю победу кряду. «Баффало» набрал 63 очка после 51 матча и занимает 4-е место на «Востоке».

«Нэшвилл» — «Юта» — 2:5

В составе хозяев голы забивали Стивен Стэмкос и Джонатан Маршессо.

За «Юту» шайбами отметились Клэйтон Келлер, Майкл Карконе, Кайлер Ямамото, Барретт Хэйтон и Йон Петерка. Защитник «Юты» Михаил Сергачев выполнил три ассиста. В сезоне-2025/26 у 27-летнего россиянина 35 (7+28) очков в 51 матче.

«Юта» выиграла пятый матч подряд и сейчас пятая на «Западе» с 58 очками после 51 игры. «Нэшвилл» (52 очка после 51 встречи) располагается на 11-й строчке.

«Коламбус» — «Тампа» — 8:5

За хозяев голами отметились Коул Силлинджер, Мэйсон Марчмент (хет-трик), Адам Фантилли, Чарли Койл, Шон Монахэн и Дмитрий Воронков. В этмо сезоне 25-летний россиянин в 51 матче набрал 31 (17+14) очко. Также два ассиста у Кирилла Марченко, у него стало 43 (18+25) очка в 47 матчах. Еще одна голевая передача у Егора Замулы, теперь у защитника 2 (0+2) очка в восьми матчах.

За гостей забили Джейк Гюнцель (дубль), Даррен Раддиш, Энтони Чирелли и Никита Кучеров. Также на счету 32-летнего россиянина три результативных паса. В сезоне-2025/26 Кучеров в 47 матчах набрал 77 (26+51) очков.

«Коламбус» выиграл второй матч подряд. Он занимает 14-е место на «Востоке» с 55 очками после 51 встречи. «Тампа» (68 очков после 50 встреч) расположилась на 3-й строчке.

«Виннипег» — «Детройт» — 1:5

У хозяев заброшенной шайбой отметился Коул Кепке, за гостей забивали Джей Ти Комфер (дубль), Лукас Раймонд, Алекс Дебринкэт и Марко Каспер.

«Виннипег» занимает 13-е место на «Западе» с 47 очками после 51 встречи. «Детройт» (69 очков после 53 матчей) идет вторым на «Востоке».

«Оттава» — «Каролина» — 1:4

У хозяев единственный гол на счету Тима Штюцле, у гостей забили Вильям Каррье, Сет Джарвис, Тэйлор Холл и Андрей Свечников. У 25-летнего форварда стало 43 (18+25) очка в 52 встречах. Также ассист у защитника «Каролины» Александра Никишина. Теперь у 24-летнего защитника 21 (6+15) очко в 51 игре.

«Оттава» занимает предпоследнее в Восточной конференции с 53 очками после 51 игры. «Каролина» (69 очков после 52 встреч) лидирует там.

«Бостон» — «Монреаль» — 4:3

У хозяев заброшенными шайбами отметились Виктор Арвидссон, Морган Гики (дважды) и Фрейзер Минтен, у гостей хет-трик на счету Коула Кофилда.

«Бостон» занимает 6-е место в Восточной конференции с 62 очками после 52 встреч. «Монреаль» (63 очка после 52 матчей) располагается на 5-й строчке.

«Сент-Луис» — «Лос-Анджелес» — 4:5

У хозяев заброшенными шайбами в основное время отметились Далибор Дворски, Брэйден Шенн и Джордан Кайру (дважды).

За гостей отличились Тэйлор Уорд, Брайан Дюмулин, Алекс Лафферье и Тревор Мур. Победный буллит исполнил Мур.

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич сделал две результативные передачи. В сезоне-2025/26 у 30-летнего россиянина 31 (9+22) очко в 53 играх.

«Сент-Луис» проиграл в четвертом матче подряд. Он занимает 15-е место в Западной конференции с 47 очками после 52 игр. «Лос-Анджелес» (55 очков после 50 матчей) располагается на 9-й позиции.

Актуальную таблицу регулярки можно посмотреть по ссылке.

«Миннесота» — «Флорида» — 3:4 ОТ

В составе хозяев голы забивали Юэль Эрикссон Эк, Мэтт Болди и Кирилл Капризов, который также отдал результативный пас. Российский форвард был признан второй звездой матча. В этом сезоне 28-летний Капризов в 53 играх набрал 64 (28+36) очка.

У гостей забили Сэм Райнхарт, Брэд Маршан (дважды) и Сэм Беннетт. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 18 бросков в створ из 21.

«Миннесота» (68 очков после 53 игр) занимает 2-е место на «Западе». «Флорида» (57 очков после 50 игр) располагается на 10-м месте на «Востоке».

«Эдмонтон» — «Вашингтон» — 6:5 ОТ

Голы «Кэпиталз» в основное время забили Энтони Бовилье, Алексей Протас, Дилан Строум, а также Джастин Сурдиф и Коннор Макмайкл, на счету которых также по ассисту.

У «Ойлерз» хет-трик и 3 результативные передачи сделал Эван Бушар, 2 (1+1) результативных балла заработал Зак Хайман, 5 (2+3) очков набрал Коннор Макдэвид, который принес победу команде, забив на первой минуте овертайма.

«Эдмонтон» набрал 60 очков и идет пятым на «Западе». «Вашингтон» с 57 очками идет 12-м на «Востоке».