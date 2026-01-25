прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.19

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «ЦСКА-Арене» 26 января. Начало встречи — в 19:30 (мск).

ЦСКА

Турнирное положение: После 49 матчей ЦСКА занимает 6-е место в Западной конференции. Набрав 56 очков, столичные армейцы опередили «Спартак» на 1 балл.

Последние матчи: После гостевого поражения от «Авангарда» 15 января (1:2) ЦСКА дважды кряду встретился с «Барысом».

На площадке в Астане команда Игоря Никитина понесла потери (1:3), тогда как в родных стенах добилась минимальной победы (1:0).

Не сыграют: Дмитрий Бучельников, Данила Моисеев, Владислав Провольнев.

Состояние команды: Объективно ЦСКА пребывает в лучшей форме с начала сезона, если отталкиваться от темпов турнирных приобретений и структурной организации.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Команда Игоря Никитина уже вблизи разглядывает верхнюю пятерку, тогда как на десять последних матчей армейцев пришлись семь побед. Вместе с тем в четырех предыдущих встречах москвичи забросили 4 шайбы в сумме.

«Северсталь»

Турнирное положение: «Северсталь» возглавляет таблицу Западной конференции с 66 очками после 49 матчей. На 1 турнирный пункт череповчане опережают дуэт основных представителей.

Последние матчи: В ходе предыдущей игровой недели «Северсталь» провела последнюю домашнюю встречу, которая закончилась событийной победой над «Динамо» Минск (6:4).

В рамках текущей гостевой серии команда Андрея Козырева потерпела поражение от «Динамо» Москва (4:5, бул.), но вырвала победу у «Сочи» (5:4, от).

Не сыграют: Данил Веряев, Артем Жуков, Александр Самойлов.

Состояние команды: В турнирном ключе «Северсталь» проводит великолепный сезон, всячески превосходя самые оптимистичные расклады перед его началом.

Команда уверенно справляется с конкуренцией в лидерской среде и имеет вторую на Западе результативность. Однако в десяти последних матчах череповчане поровну разделили победные результаты и провалы.

Статистика для ставок

ЦСКА не проигрывает на домашнем льду на протяжении 4 последних матчей

ЦСКА одержал 4 победы над «Северсталью» в 5 последних матчах на своей территории

В 4 личных встречах из 5 последних команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 2.15, ничья — в 4.39, победа «Северстали» — в 2.96.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.23, на тотал меньше 5.5 — за 1.61.

Прогноз: При фрагментарных провалах «Северсталь» в сущности находится в хорошей форме и в последние сезоны, как правило, удачно действует против ЦСКА. Предстоящий выезд в столицу едва ли станет простым для череповчан, но на победный результат команда, безусловно, будет претендовать.

2.19 «Северсталь» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.19 на матч ЦСКА — Северсталь позволит вывести на карту выигрыш 1190₽, общая выплата — 2190₽

Ставка: «Северсталь» победит в матче за 2.19.

Прогноз: Одним из главных недостатков нынешнего ЦСКА является плохая результативность, в связи с чем армейцы могут не выдержать темп, который предложит динамичный коллектив Андрея Козырева.

1.94 Индивидуальный тотал ЦСКА меньше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч ЦСКА — Северсталь принесёт прибыль 940₽, общая выплата — 1940₽

Ставка: Индивидуальный тотал ЦСКА меньше 2.5 за 1.94.