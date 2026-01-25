прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.95

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «УГМК-Арене» 26 января. Начало встречи — в 17:00 (мск).

«Автомобилист»

Турнирное положение: С 58 очками после 48 матчей, «Автомобилист» закрепился на 4-м месте Восточной конференции, на 1 зачетный балл опережая 5-й «Нефтехимик».

Последние матчи: Пять предыдущих матчей «Автомобилист» провел в рамках серии в родных стенах.

В ходе последней игровой недели команда Николая Заварухина одержала скромную победу над «Сибирью» (2:0), за которой последовало поражение от «Авангарда» (1:2, от).

Не сыграют: Дмитрий Юдин.

Состояние команды: «Автомобилист» в сущности проводит заурядный сезон — располагается вблизи трио лидеров Востока, но вместе с тем рискует выпасть за пределы топ-4.

На текущее время команда Николая Заварухина обладает вторым сильнейшими в конференции показателем по пропущенным голам, а в пяти недавних встречах — заработала 9 баллов из 10 возможных.

«Амур»

Турнирное положение: «Амур» соскочил на 9-ю позицию Восточной конференции с 39 очками на счету после 48 матчей. От зоны плей-офф хабаровчан отделяют 6 турнирных пунктов.

Последние матчи: Неделей ранее «Амур» дважды кряду встретился с «Ак Барсом» в родных стенах и в обоих матчах понес потери (3:5, 0:3).

Еще в одной игре при своих трибунах команда Александра Андриевского уступила «Металлургу» Мг (3:4). В ходе выезда на территорию лидера Востока хабаровчане также потерпели поражение (2:4).

Не сыграют: Роман Абросимов.

Состояние команды: Положение «Амура» в борьбе за плей-офф становится критическим: да, команда сохраняет два матча в запасе по отношению к «Сибири», но ее возможность грамотно распорядиться гандикапом ставится под сомнение.

Среди 11 клубов Востока «Амур» имеет вторую самую низкую результативность, а на текущее время — сохраняет актуальной серию, которая насчитывает восемь поражений кряду.

Статистика для ставок

«Автомобилист» не проигрывает в основное время дома на протяжении восьми матчей кряду

«Автомобилист» не пропускал больше 2 голов в 5 последних матчах в родных стенах

«Автомобилист» одержал 6 побед в 7 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 1.53, ничья — в 5.10, победа «Амура» — в 5.51.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.13, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.

Прогноз: В родных стенах «Автомобилист» видится безусловным фаворитом, однако «Амуру» важно взяться за голову, если команда все еще планирует бороться за плей-офф. В Екатеринбурге забрать результат дальневосточникам будет сложно, но проявить характер они попытаются.

Ставка: «Амур» победит с форой +1.5 за 1.95.

Прогноз: «Автомобилист» на домашнем льду, как правило, смотрится здорово в плане атакующей игры, в особенности против соперников низшего эшелона, поэтому предстоящая встреча может быть продиктована высоким объемом голевых эпизодов.

